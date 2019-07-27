Когда работа – для уюта и красоты: сегодня День работников торговли

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Те, кто строит дом, затеял ремонт или благоустраивает приусадебный участок, хорошо знают магазин «Стройматериалы» в райцентре рядом с автостанцией. В просторное торговое помещение по улице Советской, 19а торговая точка УП «Магазин № 10» переехала три года назад. Покупатель здесь может приобрести всё необходимое — обои, лакокрасочные изделия, ковры и линолеум, газовые плиты, карнизы, сантехнику и многое другое.

— Сегодня приходится работать в условиях жесткой конкуренции, но мы стараемся держать марку, — говорит заведующий магазином Инна Позняк. — Прямые поставки с заводов-производителей позволяют нам удерживать демократичные цены. И как результат — план по товарообороту всегда выполняем, магазин приносит прибыль. Так, за шесть месяцев этого года выручка наличными составила 160990 рублей, по безналичному расчету товара было отпущено на сумму 10253 рубля. План на июль — 43500 рублей. За день обслуживаем порядка ста покупателей. Место у нас многолюдное, рядом автостанция. Пожилые сельские жители приобретают, к примеру, краску или обои и сразу идут на автобус. А в прошлом году мы оборудовали пандус, заезжать в наш магазин стало удобно людям-колясочникам и молодым мамочкам.





Я же смотрю, анализирую, что быстрее и охотнее всего раскупают, вовремя подаю заявки на новые поставки и слежу, чтобы они быстро выполнялись. Недавно завезли 130 видов белорусских обоев. Лично выбирала их на Минской обойной фабрике, из каждой коллекции взяла по несколько видов. Приобрести у нас можно обои и Гомельской фабрики, а также импортные. Если в других магазинах города линолеум, в основном, привозится под заказ, то у нас он есть всегда в наличии, при том разной ширины — от 1,5 м до 4 м. У нас покупатель сразу же может взять и все комплектующие к линолеуму — порожки, плинтусы, уголки, соединительные элементы.

Профессиональные консультации продавцов помогут подобрать необходимый товар и разобраться в технологии его использования. Опытные продавцы Валентина Хващевская и Наталья Сорока с покупателями вежливы и внимательны, всегда дадут дельный совет.

— Коллектив наш небольшой, но дружный и сплоченный, — продолжает моя собеседница. — К своим обязанностям все относятся добросовестно, за что поощрялись ранее грамотами и благодарностями Министерства торговли, Миноблисполкома, Несвижского райисполкома. Грузчиком у нас работает Александр Семченко, также ответственный работник. И в преддверии профессионального праздника поздравляю всех работников торговли, желаю крепкого здоровья и финансового благополучия, мира и добра.

Оксана ГРОХ.