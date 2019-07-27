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На какую пенсию может рассчитывать Александр Лукашенко
Источник материала: Tut.by
Александру Лукашенко в конце августа 2019 года исполнится 65 лет. Уже почти пять лет президент имеет право получать пенсию по возрасту. Однако неизвестно, пользуется ли он таким правом.
Размер президентской пенсии и порядок ее начисления является вопросом чисто теоретическим. Потому как в Беларуси еще не наступали условия для начисления пенсии бывшему президенту.
Чтобы узнать, на какую пенсию мог бы рассчитывать президент Беларуси, мы сделали запрос в Минтруда и соцзащиты. По истечении двух дней получили список документов, на которые опираются специалисты при расчете пенсий, с отсылкой к упомянутому закону «О президенте». Больше никакой конкретики.
Так что расчет размера пенсионного обеспечения для Александра Лукашенко со стороны государства сделаем самостоятельно.
Из
В 2009 году Лукашенко
Таким образом, за один президентский срок зарплата Лукашенко выросла на 150% в долларовом эквиваленте. На этот бурный рост незначительное влияние оказывает надбавка за выслугу лет для госслужащих.
Пенсионный потолок для Александра Лукашенко
Вооружимся Трудовым кодексом, законами «О президенте» и «О государственной службе».
Исходя из этих документов, президент Беларуси имеет право, как минимум, на две пенсии: трудовая по возрасту и за выслугу лет. Не забываем, что закон «О президенте» говорит о пенсии для бывших президентов (в размере, устанавливаемом законодательством). Однако специалисты Минтруда отказались пояснять, является ли она пенсией за выслугу или какой-то отдельной выплатой.
На размер пенсии по возрасту зарплата на президентском посту почти не влияет. В Беларуси средний размер пенсий по возрасту с августа 2019 будет ориентировочно составлять 446,1 рубля.
Пенсия за выслугу лет государственным служащим назначается в размере 40% заработной платы за любые 5 лет подряд из последних 15 лет работы на государственных должностях.
Если исходить из средней зарплаты в 4180 долларов в месяц, то Александр Григорьевич мог бы получать около 1672 долларов пенсии в месяц, если бы не одно но.
Закон устанавливает потолок для пенсий за выслугу: размер заработной платы, из которой она исчисляется, не может превышать трехкратного размера средней заработной платы в стране, применяемой для перерасчета пенсий. Сейчас это 1080,5 рубля, или 532 доллара. Так что на текущий момент максимум, который могут начислить госслужащему на пенсии за выслугу, — это примерно 650 долларов.
Госслужащим также полагаются доплаты — за каждый полный год стажа государственной службы свыше 20 лет (у Лукашенко только на президентском посту 25 лет стажа) размер пенсии увеличивается на 2% заработной платы.
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Ппрезидент Беларуси имеет право, как минимум, на две пенсии: трудовая по возрасту и за выслугу лет.
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