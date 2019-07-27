На какую пенсию может рассчитывать Александр Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Александру Лукашенко в конце августа 2019 года исполнится 65 лет. Уже почти пять лет президент имеет право получать пенсию по возрасту. Однако неизвестно, пользуется ли он таким правом. Naviny.by сделали официальный запрос в пресс-службу президента, но ответ, в нарушение законодательства, пресс-службой дан не был.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Размер президентской пенсии и порядок ее начисления является вопросом чисто теоретическим. Потому как в Беларуси еще не наступали условия для начисления пенсии бывшему президенту.

Чтобы узнать, на какую пенсию мог бы рассчитывать президент Беларуси, мы сделали запрос в Минтруда и соцзащиты. По истечении двух дней получили список документов, на которые опираются специалисты при расчете пенсий, с отсылкой к упомянутому закону «О президенте». Больше никакой конкретики.

Так что расчет размера пенсионного обеспечения для Александра Лукашенко со стороны государства сделаем самостоятельно.

Из декларации о доходах кандидатов в президенты известно, что в 2014 году из официальных доходов у Александра Лукашенко была лишь зарплата в размере 551 761 258 рублей за год (до налогов). Это эквивалентно примерно 50 160 долларам в год, или 4180 долларам в месяц.

В 2009 году Лукашенко задекларировал 94 539 101 рубль дохода. Эта сумма примерно эквивалента 33 763 долларам годового дохода, или 2800 долларам ежемесячного дохода.

Таким образом, за один президентский срок зарплата Лукашенко выросла на 150% в долларовом эквиваленте. На этот бурный рост незначительное влияние оказывает надбавка за выслугу лет для госслужащих. Статья 15 закона «О госслужбе» обещает прибавку к зарплате в размере 30% от оклада при наличии стажа госслужбы более 20 лет. В законе есть интересная оговорка: «если иное не установлено президентом Республики Беларусь».

Зарплаты президентов стран-соседок Зарплата президента Литвы до налогов — 9515 евро в месяц. У президента Украины Зеленского трудовой доход скромнее. За июнь ему начислили 28 тысяч гривен (около 1085 долларов) до налогов. Владимир Путин получает зарплату в три раза выше, чем Александр Лукашенко. По сообщениям РБК, в 2017 году президент РФ заработал 153 тысячи долларов, что ежемесячно означает 12 750 долларов.

Пенсионный потолок для Александра Лукашенко

Вооружимся Трудовым кодексом, законами «О президенте» и «О государственной службе».

Исходя из этих документов, президент Беларуси имеет право, как минимум, на две пенсии: трудовая по возрасту и за выслугу лет. Не забываем, что закон «О президенте» говорит о пенсии для бывших президентов (в размере, устанавливаемом законодательством). Однако специалисты Минтруда отказались пояснять, является ли она пенсией за выслугу или какой-то отдельной выплатой.

На размер пенсии по возрасту зарплата на президентском посту почти не влияет. В Беларуси средний размер пенсий по возрасту с августа 2019 будет ориентировочно составлять 446,1 рубля.

Пенсия за выслугу лет государственным служащим назначается в размере 40% заработной платы за любые 5 лет подряд из последних 15 лет работы на государственных должностях.

Если исходить из средней зарплаты в 4180 долларов в месяц, то Александр Григорьевич мог бы получать около 1672 долларов пенсии в месяц, если бы не одно но.

Закон устанавливает потолок для пенсий за выслугу: размер заработной платы, из которой она исчисляется, не может превышать трехкратного размера средней заработной платы в стране, применяемой для перерасчета пенсий. Сейчас это 1080,5 рубля, или 532 доллара. Так что на текущий момент максимум, который могут начислить госслужащему на пенсии за выслугу, — это примерно 650 долларов.

Госслужащим также полагаются доплаты — за каждый полный год стажа государственной службы свыше 20 лет (у Лукашенко только на президентском посту 25 лет стажа) размер пенсии увеличивается на 2% заработной платы.