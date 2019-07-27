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Покупателей поразили женские тела без фотошопа в рекламе нижнего белья

28.07.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Испанский бренд нижнего белья Oysho опубликовал рекламные фотографии с неотретушированными телами моделей и поразил покупателей. Кампания появилась в Instagram-аккаунте марки в понедельник, 22 июля, рассказывает lenta.ru

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от OYSHO (@oysho)

В съемке приняли участие три женщины в нюдовом кружевном белье. Одна из них — чернокожая модель с пышными формами, вторая — с изъянами кожи на бедрах, а третья — беременная. Подписчики Oysho обрадовались, что фотографы не стали редактировать снимки и компания продемонстрировала естественную красоту моделей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от OYSHO (@oysho)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от OYSHO (@oysho)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от OYSHO (@oysho)

«Натуральная красота. Это прекрасно», — высказалась одна из них. «Настоящие женщины! На фотографиях нет фотошопа, и именно это делает их такими красивыми», — высказалась другая комментаторша. «Поздравляю! Реальные женщины с реальными телами! Спасибо вам, что показали, что каждая из нас достойна сексуального белья и что обычные женщины могут стать моделями брендов», — благодарила третья.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от OYSHO (@oysho)

В июне британский бренд Ivory Rose, который специализируется на нижнем белье для клиенток с пышными формами, тоже выпустил бодипозитивную кампанию с целью показать «настоящее» женское тело. В фотосессии приняли участие женщины с разными типами фигур и кожными изъянами. На каждой из них был комплект кружевного белья из ассортимента Ivory Rose. Ни одна фотография не была отретушировала перед публикацией: на телах моделей видны растяжки и целлюлит.

 
 
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Испанский бренд нижнего белья Oysho опубликовал рекламные фотографии с неотретушированными телами моделей и поразил покупателей
 
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