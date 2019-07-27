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Покупателей поразили женские тела без фотошопа в рекламе нижнего белья
Источник материала: Tut.by
Испанский бренд нижнего белья Oysho опубликовал рекламные фотографии с неотретушированными телами моделей и поразил покупателей. Кампания появилась в
В съемке приняли участие три женщины в нюдовом кружевном белье. Одна из них — чернокожая модель с пышными формами, вторая — с изъянами кожи на бедрах, а третья — беременная. Подписчики Oysho обрадовались, что фотографы не стали редактировать снимки и компания продемонстрировала естественную красоту моделей.
«Натуральная красота. Это прекрасно», — высказалась одна из них. «Настоящие женщины! На фотографиях нет фотошопа, и именно это делает их такими красивыми», — высказалась другая комментаторша. «Поздравляю! Реальные женщины с реальными телами! Спасибо вам, что показали, что каждая из нас достойна сексуального белья и что обычные женщины могут стать моделями брендов», — благодарила третья.
В июне британский бренд Ivory Rose, который специализируется на нижнем белье для клиенток с пышными формами, тоже
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Испанский бренд нижнего белья Oysho опубликовал рекламные фотографии с неотретушированными телами моделей и поразил покупателей
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