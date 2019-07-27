5 вариантов быстрых и вкусных закусок для приятного вечера под хороший фильм

Источник материала: Tut.by

Любой фильм скрасит хорошая закуска, а если к процессу приготовления еще и привлечь тех, с кем вы этот фильм собрались смотреть, — можно получить не только вкусные снеки, но и отличный вечер.

Чипсы из лаваша



Источник рецепта и фото: recepty.allwomens.ru

Ингредиенты: Чеснок — 1 долька;

Зелень свежая — 1 пучок;

Тонкий лаваш — 3 шт.;

Итальянские травы — ½ ч. л.;

Растительное масло (рафинированное) — 6 ст. л.;

Молотая паприка — ½ ч. л.;

Соль — 1 ч. л.;

Молотый перец — ¼ ч. л.;

Сыр твердый — 100 г.

Как готовить?

Влить в миску растительное масло. Измельчить вымытую и обсушенную зелень. Отправить ее в масло. Измельчить чеснок. Добавить в общую смесь. Основательно размешать заправку. Смазать ею развернутые на рабочей поверхности листы тонкого лаваша. Порезать заготовку на квадраты и запечь в духовке в течение 7 минут при 200 градусах. Сделать второй вариант. Смазать лаваш растительным маслом. Посолить. Сдобрить приправами и специями. Порезать на чипсы. Запекать при тех же условиях, что и предыдущий вариант. Приготовить третий вариант закуски. Опять смазать лаваш рафинированным растительным маслом. Сдобрить солью. Посыпать перцем и молотой паприкой. Натереть сыр. Присыпать заготовку им. Порезать лаваш на квадратные чипсы. Запекать минут 7 при 190−200 градусах.

Оливки, запеченные в сырном тесте



Источник рецепта и фото: recepty.allwomens.ru

Ингредиенты: Тертый сыр — 200 г;

Сливочное масло — 2 ст. л.;

Мука — ½ стакана;

Перец — ⅛ ч. л.;

Оливки — 24 шт.

Как готовить?

Смешать сыр и сливочное масло. Добавить муку и перец и тщательно перемешать. Завернуть оливки в сырное тесто и выложить на застеленный пергаментом противень. Запекать в разогретой до 200°C духовке 15 минут, пока тесто не подрумянится.

Мини-пиццы



Источник рецепта и фото: bigpicture.ru

Ингредиенты: Хлеб — 8 тонких ломтиков;

Салями — 16−24 тонких кусочка;

Моцарелла тертая — 1 стакан;

Молоко — ½ стакана;

Тертый пармезан — ¼ стакана;

Оливковое масло — 2 ст. л.

Как готовить?

Отрезать корочки хлеба, формируя ровные прямоугольники. Аккуратно раскатать каждый кусочек скалкой. Посыпать хлеб моцареллой, сверху выложить по 2−3 кусочка салями и туго скатать. Обмакнуть в молоко и посыпать пармезаном, оставив немного сыра на потом. Обжарить мини-пиццы на сковороде с оливковым маслом до образования румяной корочки. Переложить на бумажное полотенце, чтобы стёк лишний жир. Выложить на блюдо, посыпать пармезаном и подавать с любым соусом на ваш вкус.

Попкорн из индейки



Источник рецепта и фото: lifehacker.ru

Ингредиенты: Филе индейки — 700 г;

Панировочные сухари — 150 г;

Манная крупа — 2 ст. л.;

Крахмал — 2 ст. л.;

Яйцо — 1 шт;

Молотый чили — щепотка;

Сушеный чеснок — щепотка.

Как готовить?

Филе нарезать маленькими кусочками и положить в миску. Добавить крахмал, соль, перец, чили и чеснок. Хорошо перемешать. Следом добавить манную крупу, панировочные сухари и яйцо. Снова перемешать и оставить минут на 15. Чеснок очистить и мелко нарезать. Измельчить зелень. Корнишоны нарезать небольшими кусочками. Сметану смешать с майонезом, добавить чеснок, зелень и корнишоны. Посолить по вкусу и перемешать еще раз. Обжарить кусочки индейки во фритюре (если нет, то в небольшой кастрюле в кипящем масле) 3−5 минут. Переложить на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла.

Цветная капуста в пряной глазури



Источник рецепта и фото: the-challenger.ru

Ингредиенты: Цветная капуста — 1 кочан;

Мука (рисовая или нутовая) — 120 г;

Рисовое молоко (или миндальное) — 120 мл;

Вода — 100 мл;

Карри — ½ ст. л.;

Соль — 1 щепотка.

Как готовить?

Приготовьте глазурь: смешайте муку, карри и соль, добавьте растительное молоко и воду и хорошо все перемешайте. Нарежьте цветную капусту на небольшие соцветия и окуните каждое в глазурь. Застелите противень бумагой для выпечки. Выложите капусту на противень и запекайте при температуре 200 градусов в течение 30 минут.