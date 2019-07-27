5 вариантов быстрых и вкусных закусок для приятного вечера под хороший фильм

Любой фильм скрасит хорошая закуска, а если к процессу приготовления еще и привлечь тех, с кем вы этот фильм собрались смотреть, — можно получить не только вкусные снеки, но и отличный вечер.
Чипсы из лаваша
Ингредиенты:
Чеснок — 1 долька;
Зелень свежая — 1 пучок;
Тонкий лаваш — 3 шт.;
Итальянские травы — ½ ч. л.;
Растительное масло (рафинированное) — 6 ст. л.;
Молотая паприка — ½ ч. л.;
Соль — 1 ч. л.;
Молотый перец — ¼ ч. л.;
Сыр твердый — 100 г.
Как готовить?
Влить в миску растительное масло. Измельчить вымытую и обсушенную зелень. Отправить ее в масло. Измельчить чеснок. Добавить в общую смесь. Основательно размешать заправку. Смазать ею развернутые на рабочей поверхности листы тонкого лаваша. Порезать заготовку на квадраты и запечь в духовке в течение 7 минут при 200 градусах.
Сделать второй вариант. Смазать лаваш растительным маслом. Посолить. Сдобрить приправами и специями. Порезать на чипсы. Запекать при тех же условиях, что и предыдущий вариант.
Приготовить третий вариант закуски. Опять смазать лаваш рафинированным растительным маслом. Сдобрить солью. Посыпать перцем и молотой паприкой. Натереть сыр. Присыпать заготовку им. Порезать лаваш на квадратные чипсы. Запекать минут 7 при 190−200 градусах.
Оливки, запеченные в сырном тесте
Ингредиенты:
Тертый сыр — 200 г;
Сливочное масло — 2 ст. л.;
Мука — ½ стакана;
Перец — ⅛ ч. л.;
Оливки — 24 шт.
Как готовить?
Смешать сыр и сливочное масло.
Добавить муку и перец и тщательно перемешать. Завернуть оливки в сырное тесто и выложить на застеленный пергаментом противень.
Запекать в разогретой до 200°C духовке 15 минут, пока тесто не подрумянится.
Посыпать хлеб моцареллой, сверху выложить по 2−3 кусочка салями и туго скатать. Обмакнуть в молоко и посыпать пармезаном, оставив немного сыра на потом.
Обжарить мини-пиццы на сковороде с оливковым маслом до образования румяной корочки. Переложить на бумажное полотенце, чтобы стёк лишний жир. Выложить на блюдо, посыпать пармезаном и подавать с любым соусом на ваш вкус.
Попкорн из индейки
Ингредиенты:
Филе индейки — 700 г;
Панировочные сухари — 150 г;
Манная крупа — 2 ст. л.;
Крахмал — 2 ст. л.;
Яйцо — 1 шт;
Молотый чили — щепотка;
Сушеный чеснок — щепотка.
Как готовить?
Филе нарезать маленькими кусочками и положить в миску.
Добавить крахмал, соль, перец, чили и чеснок. Хорошо перемешать.
Следом добавить манную крупу, панировочные сухари и яйцо. Снова перемешать и оставить минут на 15.
Чеснок очистить и мелко нарезать. Измельчить зелень.
Корнишоны нарезать небольшими кусочками.
Сметану смешать с майонезом, добавить чеснок, зелень и корнишоны.
Посолить по вкусу и перемешать еще раз.
Обжарить кусочки индейки во фритюре (если нет, то в небольшой кастрюле в кипящем масле) 3−5 минут.
Переложить на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла.
Цветная капуста в пряной глазури
Ингредиенты:
Цветная капуста — 1 кочан;
Мука (рисовая или нутовая) — 120 г;
Рисовое молоко (или миндальное) — 120 мл;
Вода — 100 мл;
Карри — ½ ст. л.;
Соль — 1 щепотка.
Как готовить?
Приготовьте глазурь: смешайте муку, карри и соль, добавьте растительное молоко и воду и хорошо все перемешайте.
Нарежьте цветную капусту на небольшие соцветия и окуните каждое в глазурь.
Застелите противень бумагой для выпечки. Выложите капусту на противень и запекайте при температуре 200 градусов в течение 30 минут.