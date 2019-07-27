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5 вариантов быстрых и вкусных закусок для приятного вечера под хороший фильм

28.07.2019 08:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Любой фильм скрасит хорошая закуска, а если к процессу приготовления еще и привлечь тех, с кем вы этот фильм собрались смотреть, — можно получить не только вкусные снеки, но и отличный вечер.

Чипсы из лаваша


Источник рецепта и фото: recepty.allwomens.ru

Ингредиенты:

  • Чеснок — 1 долька;
  • Зелень свежая — 1 пучок;
  • Тонкий лаваш — 3 шт.;
  • Итальянские травы — ½ ч. л.;
  • Растительное масло (рафинированное) — 6 ст. л.;
  • Молотая паприка — ½ ч. л.;
  • Соль — 1 ч. л.;
  • Молотый перец — ¼ ч. л.;
  • Сыр твердый — 100 г.

Как готовить?

  1. Влить в миску растительное масло. Измельчить вымытую и обсушенную зелень. Отправить ее в масло. Измельчить чеснок. Добавить в общую смесь. Основательно размешать заправку. Смазать ею развернутые на рабочей поверхности листы тонкого лаваша. Порезать заготовку на квадраты и запечь в духовке в течение 7 минут при 200 градусах.
  2. Сделать второй вариант. Смазать лаваш растительным маслом. Посолить. Сдобрить приправами и специями. Порезать на чипсы. Запекать при тех же условиях, что и предыдущий вариант.
  3. Приготовить третий вариант закуски. Опять смазать лаваш рафинированным растительным маслом. Сдобрить солью. Посыпать перцем и молотой паприкой. Натереть сыр. Присыпать заготовку им. Порезать лаваш на квадратные чипсы. Запекать минут 7 при 190−200 градусах.

Оливки, запеченные в сырном тесте


Источник рецепта и фото: recepty.allwomens.ru

Ингредиенты:

  • Тертый сыр — 200 г;
  • Сливочное масло — 2 ст. л.;
  • Мука — ½ стакана;
  • Перец — ⅛ ч. л.;
  • Оливки — 24 шт.

Как готовить?

  1. Смешать сыр и сливочное масло.

  2. Добавить муку и перец и тщательно перемешать. Завернуть оливки в сырное тесто и выложить на застеленный пергаментом противень.

  3. Запекать в разогретой до 200°C духовке 15 минут, пока тесто не подрумянится.

Мини-пиццы


Источник рецепта и фото: bigpicture.ru

Ингредиенты:

  • Хлеб — 8 тонких ломтиков;
  • Салями — 16−24 тонких кусочка;
  • Моцарелла тертая — 1 стакан;
  • Молоко — ½ стакана;
  • Тертый пармезан — ¼ стакана;
  • Оливковое масло — 2 ст. л.

Как готовить?

  1. Отрезать корочки хлеба, формируя ровные прямоугольники. Аккуратно раскатать каждый кусочек скалкой.

  2. Посыпать хлеб моцареллой, сверху выложить по 2−3 кусочка салями и туго скатать. Обмакнуть в молоко и посыпать пармезаном, оставив немного сыра на потом.

  3. Обжарить мини-пиццы на сковороде с оливковым маслом до образования румяной корочки. Переложить на бумажное полотенце, чтобы стёк лишний жир. Выложить на блюдо, посыпать пармезаном и подавать с любым соусом на ваш вкус.

Попкорн из индейки


Источник рецепта и фото: lifehacker.ru

Ингредиенты:

  • Филе индейки — 700 г;
  • Панировочные сухари — 150 г;
  • Манная крупа — 2 ст. л.;
  • Крахмал — 2 ст. л.;
  • Яйцо — 1 шт;
  • Молотый чили — щепотка;
  • Сушеный чеснок — щепотка.

Как готовить?

  1. Филе нарезать маленькими кусочками и положить в миску.

  2. Добавить крахмал, соль, перец, чили и чеснок. Хорошо перемешать.

  3. Следом добавить манную крупу, панировочные сухари и яйцо. Снова перемешать и оставить минут на 15.

  4. Чеснок очистить и мелко нарезать. Измельчить зелень.

  5. Корнишоны нарезать небольшими кусочками.

  6. Сметану смешать с майонезом, добавить чеснок, зелень и корнишоны.

  7. Посолить по вкусу и перемешать еще раз.

  8. Обжарить кусочки индейки во фритюре (если нет, то в небольшой кастрюле в кипящем масле) 3−5 минут.

  9. Переложить на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла.

Цветная капуста в пряной глазури


Источник рецепта и фото: the-challenger.ru

Ингредиенты:

  • Цветная капуста — 1 кочан;
  • Мука (рисовая или нутовая) — 120 г;
  • Рисовое молоко (или миндальное) — 120 мл;
  • Вода — 100 мл;
  • Карри — ½ ст. л.;
  • Соль — 1 щепотка.

Как готовить?

  1. Приготовьте глазурь: смешайте муку, карри и соль, добавьте растительное молоко и воду и хорошо все перемешайте.

  2. Нарежьте цветную капусту на небольшие соцветия и окуните каждое в глазурь.

  3. Застелите противень бумагой для выпечки. Выложите капусту на противень и запекайте при температуре 200 градусов в течение 30 минут.

 
 
Ссылка на источник 84
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Любой фильм скрасит хорошая закуска, а если к процессу приготовления еще и привлечь тех, с кем вы этот фильм собрались смотреть, - можно получить не только вкусные...
 
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