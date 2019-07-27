В Тунисе прошли похороны президента страны

Похоронная процессия отправилась из официальной резиденции тунисских президентов — Карфагенского дворца. Тысячи тунисцев пришли проводить своего лидера в последний путь. Кроме того, на церемонии присутствовали исполняющий обязанности президента Алжира Абдель Кадер бен Салах, лидер Палестины Махмуд Аббас, президент Франции Эммануэль Макрон, а также ряд других высокопоставленных чиновников из нескольких арабских, европейских и африканских стран.





Напомним, 92-летний президент Туниса Аль-Баджи Гаида ас-Себси умер 25 июля 2019 года в военном госпитале. Он занимал пост лидера страны с 31 декабря 2014 года, победив на выборах предыдущего главу государства Монсефа Марзуки. В последнее время президент часто болел.





Досрочные выборы президента Тунисской республики назначены на 15 сентября. До этого временно исполняющим обязанности президента будет спикер тунисского парламента Мухаммед ан-Насер.