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В Тунисе прошли похороны президента страны

28.07.2019 09:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Похороны последнего президента Тунисской Республики Аль-Баджи Гаида ас-Себси прошли 27 июля в столице страны, городе Тунис. Церемонию транслировал телеканал Sky News Arabia.

Похоронная процессия отправилась из официальной резиденции тунисских президентов — Карфагенского дворца. Тысячи тунисцев пришли проводить своего лидера в последний путь. Кроме того, на церемонии присутствовали исполняющий обязанности президента Алжира Абдель Кадер бен Салах, лидер Палестины Махмуд Аббас, президент Франции Эммануэль Макрон, а также ряд других высокопоставленных чиновников из нескольких арабских, европейских и африканских стран.

Напомним, 92-летний президент Туниса Аль-Баджи Гаида ас-Себси умер 25 июля 2019 года в военном госпитале. Он занимал пост лидера страны с 31 декабря 2014 года, победив на выборах предыдущего главу государства Монсефа Марзуки. В последнее время президент часто болел.

Досрочные выборы президента Тунисской республики назначены на 15 сентября. До этого временно исполняющим обязанности президента будет спикер тунисского парламента Мухаммед ан-Насер.
 
 
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Похороны последнего президента Тунисской Республики Аль-Баджи Гаида ас-Себси прошли 27 июля в столице страны, городе Тунис. Церемонию транслировал телеканал Sky News...
 
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