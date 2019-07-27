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58-летний Метлицкий сыграл в матче второй лиги и обновил свой рекорд самого возрастного футболиста Беларуси

28.07.2019 09:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В матче второй лиги «СДЮШОР-3-Стэнлес» – «Андердог» (0:4) на поле в составе гостей вышел Николай Метлицкий, который отметился голевым пасом. На момент игры футболисту было 58 лет, 8 месяцев и 13 дней.

Таким образом, игрок в очередной раз побил свой же возрастной рекорд белорусских чемпионатов. Самым возрастным футболистом Беларуси Метлицкий стал в 2017-м, приняв участие в матче «Чисти» против СДЮШОР-3 (12:0). Тогда ему было 56 лет, 8 месяцев и 6 дней.

До того долгое время рекордсменом был Юрий Пудышев, который в 2010-м сыграл за брестское «Динамо» против БАТЭ в возрасте 56 лет, 6 месяцев и 22 дней.
 
 
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В матче второй лиги «СДЮШОР-3-Стэнлес» – «Андердог» (0:4) на поле в составе гостей вышел Николай Метлицкий, который отметился голевым пасом. На момент игры футболисту...
 
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