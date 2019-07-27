58-летний Метлицкий сыграл в матче второй лиги и обновил свой рекорд самого возрастного футболиста Беларуси

Таким образом, игрок в очередной раз побил свой же возрастной рекорд белорусских чемпионатов. Самым возрастным футболистом Беларуси Метлицкий стал в 2017-м, приняв участие в матче «Чисти» против СДЮШОР-3 (12:0). Тогда ему было 56 лет, 8 месяцев и 6 дней.





До того долгое время рекордсменом был Юрий Пудышев, который в 2010-м сыграл за брестское «Динамо» против БАТЭ в возрасте 56 лет, 6 месяцев и 22 дней.



