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58-летний Метлицкий сыграл в матче второй лиги и обновил свой рекорд самого возрастного футболиста Беларуси
Источник материала: Партизан
В матче второй лиги «СДЮШОР-3-Стэнлес» – «Андердог» (0:4) на поле в составе гостей вышел Николай Метлицкий, который отметился голевым пасом. На момент игры футболисту было 58 лет, 8 месяцев и 13 дней.
Таким образом, игрок в очередной раз побил свой же возрастной рекорд белорусских чемпионатов. Самым возрастным футболистом Беларуси Метлицкий стал в 2017-м, приняв участие в матче «Чисти» против СДЮШОР-3 (12:0). Тогда ему было 56 лет, 8 месяцев и 6 дней.
До того долгое время рекордсменом был Юрий Пудышев, который в 2010-м сыграл за брестское «Динамо» против БАТЭ в возрасте 56 лет, 6 месяцев и 22 дней.
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58-летний Метлицкий сыграл в матче второй лиги и обновил свой рекорд самого возрастного футболиста Беларуси
В матче второй лиги «СДЮШОР-3-Стэнлес» – «Андердог» (0:4) на поле в составе гостей вышел Николай Метлицкий, который отметился голевым пасом. На момент игры футболисту...
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