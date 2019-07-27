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Последние данные: на акции протеста российской оппозиции в Москве задержали 1388 человек

28.07.2019 09:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Для России это рекордная цифраза последние семь лет.

В России на акции за свободные выборы в Москве 27 июля задержали 1388 человек, сообщает проект «ОВД-Инфо» данные на 03:00. Проект называет это число рекордным по крайней мере «за последние семь лет», пишет «Медуза».

МВД ранее сообщало о задержании 1074 человек.

Акция была организована как встреча незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы с избирателями около мэрии Москвы и не согласовывалась с властями. Большинство из этих кандидатов к началу акции были задержаны и к мэрии не пришли. Полиция задержала несколько сотен человек в районе Тверской улицы, после чего протестующие разошлись по центру города и в конце концов собрались на Трубной площади. Там задержания возобновились.
 
 
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