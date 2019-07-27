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На кого надо было учиться: топ вакансий от службы занятости с зарплатой $2 тыс. до $6 тыс.

28.07.2019 08:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Office Life изучил самые вкусные по зарплате предложения от Государственной службы занятости, которые есть в Общереспубликанском банке вакансий. Получился вот такой топ-10 по зарплатам.

На кого надо было учиться: топ вакансий от службы занятости с зарплатой тыс. до тыс.
Менеджер по региональному развитию (ООО «Чайна Телеком БЛР») (индустриальный парк «Великий камень») - 12 400. Требованаие: владение разговорным и письменным китайским, английским и русским языками

Командир (пилот, летчик) воздушного судна (Авиакомпания «Белавиа») - 12 000. Требование: КВС CRJ, владение английским языком (4-й уровень ИКАО)

Директор (ООО «ФМ-фастенерсБел») - 10 600. Свободное владение английским и итальянским языками

Спортсмен («Хоккейный клуб «Динамо-Минск») - 10 000. Опыт работы в КХЛ, НХЛ, АХЛ

Директор (ООО «МАЗ-Вейчай») (индустриальный парк «Великий камень») - 6000. Требование просто — высшее образование


Генеральный директор (ООО «Чайна Мерчантс-Синчэн Международный Выставочный Центр») - 5600. Высшее образование

Инженер электросвязи по надзору за электросвязью (ООО «Стройсвязь-2008») - 5115. Знание китайского и английского языков

Начальник смены блока АЭС — 4386. Высшее образование

Заместитель генерального директора по финансовым вопросам (УП «Велком») - 3030. Свободное владение английским и немецким языками, экономическое образование, опыт руководящей работы в иностранных компаниях от 10 лет, опыт работы в области связи и телекоммуникаций

Заместитель гендиректора по закупкам (ООО «ОМА») - 3000. Знание польского и английского языков
 
 
Теги: Минск
 
 
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Office Life изучил самые вкусные по зарплате предложения от Государственной службы занятости, которые есть в Общереспубликанском банке вакансий. Получился вот такой...
 
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