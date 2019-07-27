На кого надо было учиться: топ вакансий от службы занятости с зарплатой $2 тыс. до $6 тыс.

Менеджер по региональному развитию (ООО «Чайна Телеком БЛР») (индустриальный парк «Великий камень») - 12 400. Требованаие: владение разговорным и письменным китайским, английским и русским языками





Командир (пилот, летчик) воздушного судна (Авиакомпания «Белавиа») - 12 000. Требование: КВС CRJ, владение английским языком (4-й уровень ИКАО)





Директор (ООО «ФМ-фастенерсБел») - 10 600. Свободное владение английским и итальянским языками





Спортсмен («Хоккейный клуб «Динамо-Минск») - 10 000. Опыт работы в КХЛ, НХЛ, АХЛ





Директор (ООО «МАЗ-Вейчай») (индустриальный парк «Великий камень») - 6000. Требование просто — высшее образование









Генеральный директор (ООО «Чайна Мерчантс-Синчэн Международный Выставочный Центр») - 5600. Высшее образование





Инженер электросвязи по надзору за электросвязью (ООО «Стройсвязь-2008») - 5115. Знание китайского и английского языков





Начальник смены блока АЭС — 4386. Высшее образование





Заместитель генерального директора по финансовым вопросам (УП «Велком») - 3030. Свободное владение английским и немецким языками, экономическое образование, опыт руководящей работы в иностранных компаниях от 10 лет, опыт работы в области связи и телекоммуникаций





Заместитель гендиректора по закупкам (ООО «ОМА») - 3000. Знание польского и английского языков



