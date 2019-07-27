Минимальная компенсация за нарушение авторских прав снижена в 10 раз

Во-первых, размер минимальной компенсации правообладателям за нарушение прав снижен с 10 базовых величин до 1 БВ. При этом размер максимальной компенсации остается прежним — 50 тыс. БВ.





Во-вторых, учтены интересы кабельных операторов: теперь к ним не применимы требования о компенсациях, когда они транслируют обязательный канал.





Ранее кабельные операторы были в непонятном положении: сами они контент не очищали, так как не могли прекратить трансляцию обязательного канала. И авторы требовали у них компенсацию за воспроизведение музыкальных произведений.



