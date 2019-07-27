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Минимальная компенсация за нарушение авторских прав снижена в 10 раз

28.07.2019 08:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вступили в силу два важных изменения в Закон «Об авторском праве и смежных правах», рассказал Office Lifeюрист Сергей Зикрацкий.

Во-первых, размер минимальной компенсации правообладателям за нарушение прав снижен с 10 базовых величин до 1 БВ. При этом размер максимальной компенсации остается прежним — 50 тыс. БВ.

Во-вторых, учтены интересы кабельных операторов: теперь к ним не применимы требования о компенсациях, когда они транслируют обязательный канал.

Ранее кабельные операторы были в непонятном положении: сами они контент не очищали, так как не могли прекратить трансляцию обязательного канала. И авторы требовали у них компенсацию за воспроизведение музыкальных произведений.
 
 
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Вступили в силу два важных изменения в Закон «Об авторском праве и смежных правах», рассказал Office Lifeюрист Сергей Зикрацкий.
 
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