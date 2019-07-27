Орденом награжден офицер, собой закрывший срочника от боевой гранаты









Александр Лукашенко подписал указ № 275 о присуждении государственных наград более чем 80 представителям различных сфер деятельности. В частности, орденом «За личное мужество» отмечены заслуги Дмитрия Филиповича, командира учебной мотострелковой роты 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов.





Напомним, офицер спас срочника, когда тот, упражняясь в метании гранаты РГД-5, уронил ее в окоп. Прежде чем раздался взрыв, Д. Филипович, руководивший занятием по огневой подготовке, вытащил солдата из окопа и прикрыл собой. В результате оба получили незначительные травмы, но в целом все обошлось.



