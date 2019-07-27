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Орденом награжден офицер, собой закрывший срочника от боевой гранаты

28.07.2019 08:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Орденом «За личное мужество» награжден офицер, спасший в марте 2019-го солдата срочной военной службы, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.



Александр Лукашенко подписал указ № 275 о присуждении государственных наград более чем 80 представителям различных сфер деятельности. В частности, орденом «За личное мужество» отмечены заслуги Дмитрия Филиповича, командира учебной мотострелковой роты 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов.

Напомним, офицер спас срочника, когда тот, упражняясь в метании гранаты РГД-5, уронил ее в окоп. Прежде чем раздался взрыв, Д. Филипович, руководивший занятием по огневой подготовке, вытащил солдата из окопа и прикрыл собой. В результате оба получили незначительные травмы, но в целом все обошлось.
 
Теги: Минск
 
 
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Орденом «За личное мужество» награжден офицер, спасший в марте 2019-го солдата срочной военной службы, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой...
 
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