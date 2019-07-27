Гуляет Брест, а салют будет в Москве

Праздничный салют по случаю 75-летия освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков будет дан в воскресенье в Москве, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).





Он прогремит в московском парке Победы. Как рассказали в пресс-службе ЗВО, будет выпущено 2500 фейерверков различных видов. "Кроме того, салют проведут с использованием орудий ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны и салютных установок на базе автомобилей "КамАЗ", – рассказали там.









Брест освободили в ходе Люблинско-Брестской операции (18 июля – 2 августа 1944 г.), которую провели войска Первого Белорусского фронта.





Ранее Минобороны России сообщило, что в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне дадут салюты в честь освобождения городов СССР и Восточной Европы. Всего в 2019 году их будет 11: в честь освобождения Одессы, Севастополя, Минска , Вильнюса, Бреста, Каунаса, Кишинева, Бухареста, Таллина, Риги и Белграда. Еще шесть дадут в 2020-м: в годовщины освобождения Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Праги, а также в честь взятия Берлина.



