|
Гуляет Брест, а салют будет в Москве
Источник материала: Партизан
В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве устроят салюты в честь освобождения городов СССР и Восточной Европы: 11 – в 2019 году и еще 6 – в 2020-м.
Праздничный салют по случаю 75-летия освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков будет дан в воскресенье в Москве, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).
Он прогремит в московском парке Победы. Как рассказали в пресс-службе ЗВО, будет выпущено 2500 фейерверков различных видов. "Кроме того, салют проведут с использованием орудий ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны и салютных установок на базе автомобилей "КамАЗ", – рассказали там.
Брест освободили в ходе Люблинско-Брестской операции (18 июля – 2 августа 1944 г.), которую провели войска Первого Белорусского фронта.
Ранее Минобороны России сообщило, что в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне дадут салюты в честь освобождения городов СССР и Восточной Европы. Всего в 2019 году их будет 11: в честь освобождения Одессы, Севастополя, Минска, Вильнюса, Бреста, Каунаса, Кишинева, Бухареста, Таллина, Риги и Белграда. Еще шесть дадут в 2020-м: в годовщины освобождения Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Праги, а также в честь взятия Берлина.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве устроят салюты в честь освобождения городов СССР и Восточной Европы: 11 – в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)