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Трамп намерен приравнять антифашистов к террористам
Источник материала: Партизан
Движение американских антифашистов в США могут объявить террористической организацией. Об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter в субботу, 27 июля.
"Рассматривается возможность объявить ANTIFA (движение американских антифашистов – ред.), сумасшедших трусливых леворадикалов, которые бьют людей (только тех, кто не может дать сдачу) по голове бейсбольными битами, террористической организацией", – сообщил глава Белого дома.
Трамп также сравнил антифашистов с уличной бандой латиноамериканцев MS-13, считающейся самой наиболее опасной в США.
По мнению президента США, запрет движения приведет к тому, что полиции будет легче делать свою работу.
Напомним, ранее Трамп разместил твит, в котором призвал "прогрессивных" представительниц от Демократической партии вернуться в страны, откуда родом их семьи.
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Движение американских антифашистов в США могут объявить террористической организацией. Об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter в субботу, 27 июля.
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