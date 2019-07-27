Трамп намерен приравнять антифашистов к террористам









"Рассматривается возможность объявить ANTIFA (движение американских антифашистов – ред.), сумасшедших трусливых леворадикалов, которые бьют людей (только тех, кто не может дать сдачу) по голове бейсбольными битами, террористической организацией", – сообщил глава Белого дома.





Трамп также сравнил антифашистов с уличной бандой латиноамериканцев MS-13, считающейся самой наиболее опасной в США.

По мнению президента США, запрет движения приведет к тому, что полиции будет легче делать свою работу.





Напомним, ранее Трамп разместил твит, в котором призвал "прогрессивных" представительниц от Демократической партии вернуться в страны, откуда родом их семьи.







