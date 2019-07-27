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Трамп намерен приравнять антифашистов к террористам

28.07.2019 08:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Движение американских антифашистов в США могут объявить террористической организацией. Об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter в субботу, 27 июля.



"Рассматривается возможность объявить ANTIFA (движение американских антифашистов – ред.), сумасшедших трусливых леворадикалов, которые бьют людей (только тех, кто не может дать сдачу) по голове бейсбольными битами, террористической организацией", – сообщил глава Белого дома.

Трамп также сравнил антифашистов с уличной бандой латиноамериканцев MS-13, считающейся самой наиболее опасной в США.
 
По мнению президента США, запрет движения приведет к тому, что полиции будет легче делать свою работу.

Напомним, ранее Трамп разместил твит, в котором призвал "прогрессивных" представительниц от Демократической партии вернуться в страны, откуда родом их семьи.


 
 
 
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Движение американских антифашистов в США могут объявить террористической организацией. Об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter в субботу, 27 июля.
 
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