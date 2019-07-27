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Мертвые не потеют: аномальная жара в Европе приближает организм человека к пределам возможностей

28.07.2019 08:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это лето уже стало одним из самых жарких в истории Европы. Высокие температуры выводят из строя охладительную технику, транспортные системы и, конечно, человеческий организм.

Мертвые не потеют: аномальная жара в Европе приближает организм человека к пределам возможностей
Foxnews
Чрезвычайно высокие температуры в этому году уже стали причиной выхода из строя транспортных систем и поездов по всему миру. Аномальная жара как минимум привела к длительным задержкам скоростных поездов в Калифорнии и Европе.

Эксперты надеются на худшее: из-за глобального роста температуры воздуха людям придется вкладывать десятки миллиардов долларов в железнодорожные системы, чтобы сделать составы более устойчивыми к жаре, а также подготовить сами рельсы, которые из-за высокой степени трения раскаленного металла буквально превращаются в пластилин.

Но, усиление транспортных систем — не такая большая проблема, в сравнении с тем, что людям нужно сделать более устойчивым к климатическим изменениям свои организмы.



Как пишет BBC, в Великобритании, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Франции и других европейских странах устанавливают исторические рекорды максимальной температуры, а власти этих стран предлагают гражданам по возможности не выходить из дома.

Больше всего накалилась Франция: в июне 2019-го представители Всемирной метеорологической организации зафиксировали в стране абсолютный рекорд температуры воздуха в 46 градусов Цельсия. В июле показатели термометра снизились до отметки в 42,6 градуса. Рекордная жара также затронула Чехию, Словакию, Польшу, Андорру и Австрию.


Представители Метеорологического офиса Великобритании прогнозируют, что из-за глобального потепления экстремальные температурные условия и рекордная жара вскоре станут обычным делом, повторяясь из года в год.

Ключевой вопрос — готов ли к таким нагрузкам человеческий организм? Лектор-климатолог из Университета Лафборо в Англии Том Мэттьюс пишет в своей колонке на The Conversation, что люди могут вовремя не воспринять ключевые сообщения об опасности глобального потепления.

«Смертельные волны тепла, конечно, не чужды европейцам. Печально известное лето 2003-го года унесло до 70 тыс. жизней, а в 2010-м на западе России погибло более 50 тыс. человек. К счастью, уроки были извлечены, и власти теперь гораздо лучше подготовлены, когда получают предупреждения о жаре», — пишет Мэттьюс.

Да, в странах вроде Индии, Пакистана, Кувейта, регионе Персидского залива и Африке фиксировали температуры, которые превышают 50 градусов Цельсия. Тем не менее, даже учитывая, что жители местных стран приспосабливались к таким словиям жизни на протяжении тысячелетий, аномальная жара бросает серьезный вызов возможностям человеческого организма.

Том Мэттьюс объясняет, что после того, как температура потовых желез превышает 35 градусов Цельсия — вода, которая охлаждает организм человека, перестает испаряться, что может привести к фатальным последствиям. Подобно тому, как двигатель автомобиля закипает при неправильной работе охлаждающих систем, — организму человека не помогут ни огромное количество воды, ни тень, ни отдых, когда из-за аномальной жары потовые железы нагреваются слишком сильно.

Преподаватель из Университета Лафборо считает, что из-за таких тенденций люди станут зависимыми от систем кондиционирования и охлаждения воздуха. Жизнь без прохладного воздуха станет невозможной, что влечет за собой энергетическую зависимость и рост потребления электроэнергии по всему миру.


В Международной энергетическом агентстве подсчитали, что к 2050-му системы охлаждения воздуха по всему миру будут потреблять столько же электроэнергии, сколько сейчас потребляют Великобритания, США и Япония вместе.

Тенденции с глобальным потеплением и парниковым эффектом на Земле означают также, что у людей вырастет потребность в питьевой воде, и, возможно, жители развивающихся стран начнут мигрировать, убегая от жары, как это уже происходит в Пакистане.
 
 
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Это лето уже стало одним из самых жарких в истории Европы. Высокие температуры выводят из строя охладительную технику, транспортные системы и, конечно,...
 
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