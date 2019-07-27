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Зеленский сходил на пляж в Одессе
Источник материала: Партизан
Президент Украины разместил фотографию, на которой они вместе с главой Администрации сидят на шезлонгах под пляжными зонтами в окружении других отдыхающих.
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Богдан во время неофициального визита в Одессу посетили местный пляж.
Фото с пляжа Зеленский разместил на своей странице в Facebook. На фотографии Богдан и Зеленский сидят на шезлонгах под пляжными зонтами в окружении других отдыхающих.
"Мы, везде Охрана, боевые водолазы, спец контроль прохождения в море, на пляж - через рамки)))) а на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных", -- подписал фото Зеленский.
В Одессе Зеленский находится с неофициальным визитом. Это уже его третье посещение города за время президентства. Также в Одессе глава государства сходил на концерт проекта Лига Смеха.
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Президент Украины разместил фотографию, на которой они вместе с главой Администрации сидят на шезлонгах под пляжными зонтами в окружении других отдыхающих.
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