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Зеленский сходил на пляж в Одессе

28.07.2019 08:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Украины разместил фотографию, на которой они вместе с главой Администрации сидят на шезлонгах под пляжными зонтами в окружении других отдыхающих.


Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Богдан во время неофициального визита в Одессу посетили местный пляж.
 
Фото с пляжа Зеленский разместил на своей странице в Facebook. На фотографии Богдан и Зеленский сидят на шезлонгах под пляжными зонтами в окружении других отдыхающих.

"Мы, везде Охрана, боевые водолазы, спец контроль прохождения в море, на пляж - через рамки)))) а на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных", -- подписал фото Зеленский.

В Одессе Зеленский находится с неофициальным визитом. Это уже его третье посещение города за время президентства. Также в Одессе глава государства сходил на концерт проекта Лига Смеха.
 
 
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Президент Украины разместил фотографию, на которой они вместе с главой Администрации сидят на шезлонгах под пляжными зонтами в окружении других отдыхающих.
 
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