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Как полиция и Росгвардия целый день били москвичей

28.07.2019 07:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

27 июля многочисленные силы полиции и Росгвардии не допустили несогласованную акцию у мэрии Москвы, которую собирались устроить незарегистрированные на выборы в Мосгордуму кандидаты. Задержания были демонстративно жестокими и проводились без разбора: под горячую руку с дубинкой попадали несовершеннолетние, женщины, а в автозаках оказывались даже пенсионерки.

Как полиция и Росгвардия целый день били москвичей
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При этом ситуация быстро вышла из-под контроля. Хаотичные гуляния «рассерженных горожан» по центру Москвы все равно были многочисленны, а участникам удалось на несколько минут перекрыть Садовое кольцо. При этом протест проходил целиком мирно, чего не скажешь про действия тех, кто был брошен на его подавление.

Как прошел этот день, рекордный по цифре задержанных,  смотрите в этой подборке лучших фото от «Новой газеты».

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Итог дня - более 1000 задержанных в центре Москвы.

Независимые кандидаты, которым отказали в регистрации на выборах, анонсировали новую акцию протеста накануне рассмотрения апелляций в Центральной избирательной комисии 3 августа.

В числе кандидатов — Илья Яшин, Любовь Соболь и Дмитрий Гудков. Им и еще нескольким оппозиционерам октазали в регистрации на выборах в Мосгордуму якобы из-за превышенного количества недействительных подписей. Сами они считают, что их не пустили на выборы по политическим причинам. Нам это очень знакомо. Союзное государство одинаково и на Западе, и на Востоке.
 
 
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27 июля многочисленные силы полиции и Росгвардии не допустили несогласованную акцию у мэрии Москвы, которую собирались устроить незарегистрированные на выборы в...
 
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