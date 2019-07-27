Как полиция и Росгвардия целый день били москвичей

При этом ситуация быстро вышла из-под контроля. Хаотичные гуляния «рассерженных горожан» по центру Москвы все равно были многочисленны, а участникам удалось на несколько минут перекрыть Садовое кольцо. При этом протест проходил целиком мирно, чего не скажешь про действия тех, кто был брошен на его подавление.





«Новой газеты». Как прошел этот день, рекордный по цифре задержанных, смотрите в этой подборке лучших фото от





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Итог дня - более 1000 задержанных в центре Москвы.



