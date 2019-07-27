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В Санкт-Петербурге погиб известный видеоблогер из Беларуси

28.07.2019 09:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге погиб известный видеоблогер из Беларуси
https://vk.com/id374819846 / Vk.com

Автор канала Павел и сопровождающий его диггер спустились в канализационный коллектор глубиной около пяти метров, чтобы снять очередной ролик, сообщают РИА Новости. В какой-то момент связь с ними прервалась.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительным данным Павел упал с высоты, второй мужчина также погиб, сообщает TUT.BY.

Павел получил от YouTube серебряную кнопку – такую награду администрация сервиса вручает тем, кто смог собрать 100 000 подписчиков. На сегодня их около 600 000. Канал посвящен путешествиям, обзорам авто и т.д. 

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Тело автора ютьюб-канала Road to film нашли в канализационном коллекторе на набережной реки Карповки.
 
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