В Санкт-Петербурге погиб известный видеоблогер из Беларуси

Автор канала Павел и сопровождающий его диггер спустились в канализационный коллектор глубиной около пяти метров, чтобы снять очередной ролик, сообщают РИА Новости. В какой-то момент связь с ними прервалась.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительным данным Павел упал с высоты, второй мужчина также погиб, сообщает TUT.BY.

Павел получил от YouTube серебряную кнопку – такую награду администрация сервиса вручает тем, кто смог собрать 100 000 подписчиков. На сегодня их около 600 000. Канал посвящен путешествиям, обзорам авто и т.д.

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