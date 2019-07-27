Названы самые опасные для детского отдыха страны

Источник материала: Интерфакс

На отдыхе за границей российские дети чаще всего болеют в Болгарии, Турции и Испании, показало исследование СК "АльфаСтрахование".

В компании проанализировали обращения родителей застрахованных детей за медицинской помощью в 2017-2018 гг.

"На первом месте оказалась Болгария, на нее приходилась практически треть (29,55%) всех обращений. Чаще всего от недомоганий страдали дети от 8 до 17 лет. Следом идет Турция (10,08%), там помощь чаще всего требовалась малышам до трех лет. Замыкает тройку Испания (9,73%), где болели дети возрастом от 3 до 7 лет", - рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе страховой компании.

Далее в антирейтинге идет Кипр (6,06%), где с неприятностями сталкивались в основном дошкольники от четырех до семи лет. Замыкает топ-5 Таиланд (5,73%), где болели малыши до трех лет.

"В десятку стран, отдых в которых был омрачен болезнью ребенка, также вошли Греция (5,3%), Черногория (3,22%), ОАЭ (2,68%), Италия (2,42%) и Германия (1,99%). На Россию пришлось 2,38% обращений", - уточнили в пресс-службе.

Реже всего дети болели в Грузии, Индонезии, Израиле, Австрии и Франции.

"За границей, в другой климатической зоне, дети подвержены различным опасностям - от аллергических реакций и расстройств пищеварения, вызванных сменой воды и обилием непривычной пищи, до травм. Самостоятельная оплата врачебной помощи в чужой стране может существенно подорвать бюджет семьи, а при наличии полиса страховая компания возьмет на себя решение финансовых и организационных вопросов, касающихся медицинской помощи", - заключили в пресс-службе.