ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пропавшего в лесу пожилого грибника нашли в Гомельском районе

28.07.2019 10:05 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Пропавшего в лесу пожилого грибника нашли в Гомельском районе
УВД Гомельского облисполкома

Пенсионера искали всю ночь с пятницы на субботу. На поиски отправились сотрудники райотдела милиции, Департамента охраны со служебной собакой и волонтеры поисково-спасательного отряда «Симуран». Однако найти пожилого человека не удалось. 

27 июля утром к поисковой команде присоединились работники МЧС, лесники и солдаты срочной службы войсковой части 5525 внутренних войск МВД Республики Беларусь. 

В итоге пожилого человека нашли в чаще в трех километрах от дачного кооператива, где проживал пропавший без вести, сообщили в УВД Гомельского облисполкома. 

Мужчина лежал на земле. Он был в сознании, назвал свои данные и место жительства, однако самостоятельно подняться не мог. Солдаты напоили мужчины. Медики госпитализировали его. 

Пропавшего в лесу пожилого грибника нашли в Гомельском районе
В Стародорожском районе нашли потерявшегося ягодника
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В милицию вечером 26 июля обратилась жительница Гомеля. Она рассказала, что 75-летний муж ушел из дачи за грибами в лес возле деревни Прибор и пропал.
 
Новости дня
Новости разные
 
Михаил Захаров: у "Юности" планируется ослабление состава. Два хоккеиста русских уйдут, и будет некому играть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика