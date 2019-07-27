Пропавшего в лесу пожилого грибника нашли в Гомельском районе

Источник материала: Аргументы и факты

Пенсионера искали всю ночь с пятницы на субботу. На поиски отправились сотрудники райотдела милиции, Департамента охраны со служебной собакой и волонтеры поисково-спасательного отряда «Симуран». Однако найти пожилого человека не удалось.

27 июля утром к поисковой команде присоединились работники МЧС, лесники и солдаты срочной службы войсковой части 5525 внутренних войск МВД Республики Беларусь.

В итоге пожилого человека нашли в чаще в трех километрах от дачного кооператива, где проживал пропавший без вести, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.