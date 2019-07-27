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В Бресте прошел музыкальный вечер с городским духовым оркестром. Город танцевал
28.07.2019 10:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
27 июля 2019 года на улице Советской в Бресте прошел музыкальный вечер с городским духовым оркестром под руководством Валерия Коваля.
Теплый летний вечер. Заходящее солнце согревает, но уже не обжигает. Знакомая и любимая живая музыка. Солисты оркестра.
Популярные песни, от которых «ноги сами в пляс идут». Пары, танцующие вальс и танго. Теплые улыбки. Милые шляпки. Взлетающие в танце юбки. Крепкие мужские руки. Любовь и цветы.
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27 июля 2019 года на улице Советской в Бресте прошел музыкальный вечер с городским духовым оркестром под руководством Валерия Коваля. Теплый летний вечер....
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