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Куда сходить в Бресте 28 июля 2019 года (второй День города)
28.07.2019 10:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Фестиваль-конкурс цветов «
Парк культуры и отдыха, ул. Ленина 3. Начало в 12.00
Музыкальный проект «
«
Брестский академический театр драмы, ул. Ленина, 21. Начало в 18.00
В воскресенье 28 июля в 17.00 в помещении ТРЦ «Варшавский» все желающие смогут принять участие в конкурсе «
Этот конкурс стал популярен благодаря шоу «Студия Союз» на ТНТ. Победитель заберет новый телевизор 4К.
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Фестиваль-конкурс цветов «Краски Бреста» Парк культуры и отдыха, ул. Ленина 3. Начало в 12.00 Музыкальный проект «Классика у Ратуши с velcom | A1 Брест» «Viva, Штраус!» ...
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