Куда сходить в Бресте 28 июля 2019 года (второй День города)

Источник материала: Виртуальный Брест

Фестиваль-конкурс цветов « Краски Бреста »





Парк культуры и отдыха, ул. Ленина 3. Начало в 12.00

Музыкальный проект « Классика у Ратуши с velcom | A1 Брест » «Viva, Штраус!»





« XVII Берестейский концерт-бал » с участием Брестского городского духового оркестра (Беларусь) Концерт Тома Синатра (Италия)





Брестский академический театр драмы, ул. Ленина, 21. Начало в 18.00

В воскресенье 28 июля в 17.00 в помещении ТРЦ «Варшавский» все желающие смогут принять участие в конкурсе « Вы орете великолепно ».





Этот конкурс стал популярен благодаря шоу «Студия Союз» на ТНТ. Победитель заберет новый телевизор 4К.