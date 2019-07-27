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Куда сходить в Бресте 28 июля 2019 года (второй День города)

28.07.2019 10:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Фестиваль-конкурс цветов «Краски Бреста»

Куда сходить в Бресте 28 июля 2019 года (второй День города)

Парк культуры и отдыха, ул. Ленина 3. Начало в 12.00

Музыкальный проект «Классика у Ратуши с velcom | A1 Брест» «Viva, Штраус!»

Куда сходить в Бресте 28 июля 2019 года (второй День города)

«XVII Берестейский концерт-бал» с участием Брестского городского духового оркестра (Беларусь) Концерт Тома Синатра (Италия)

Куда сходить в Бресте 28 июля 2019 года (второй День города)

Брестский академический театр драмы, ул. Ленина, 21. Начало в 18.00

В воскресенье 28 июля в 17.00 в помещении ТРЦ «Варшавский» все желающие смогут принять участие в конкурсе «Вы орете великолепно».

Куда сходить в Бресте 28 июля 2019 года (второй День города)

Этот конкурс стал популярен благодаря шоу «Студия Союз» на ТНТ. Победитель заберет новый телевизор 4К.

 
Теги: Брест
 
 
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  Фестиваль-конкурс цветов «Краски Бреста» Парк культуры и отдыха, ул. Ленина 3. Начало в 12.00 Музыкальный проект «Классика у Ратуши с velcom | A1 Брест» «Viva, Штраус!» ...
 
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