Взрыв колеса раскидал людей в разные стороны (Малорита)

Источник материала: Виртуальный Брест

В субботу, 23 марта, на мехдворе ОАО «Черняны» во время ремонтных работ были травмированы двое работников сельхозпредприятия.





Мужчины занимались снятием спаренных колёс с задней правой стороны грузового автомобиля «Маз». При снятии одного из колёс и произошёл его пневмовзрыв. Удар шины был настолько сильным, что одного из мужчин отбросило на несколько метров от автомобиля.

Оба пострадавших с травмами госпитализированы. Сотрудники Малоритского отдела Следственного комитета разбираются во всех обстоятельствах произошедшего. На предприятии изъята документация.

Как установлено, технической причиной произошедшего явилась разгерметизация автомобильного колеса в результате срыва (отделения) неплотно посаженного бортового кольца к замочному кольцу по причине значительного (критического) износа внутренней кромки бортового кольца и дальнейшего схода замочного кольца. Однако, при снятии колеса были допущены и нарушения правил охраны труда.