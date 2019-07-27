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Взрыв колеса раскидал людей в разные стороны (Малорита)

28.07.2019 10:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В субботу, 23 марта, на мехдворе ОАО «Черняны» во время ремонтных работ были травмированы двое работников сельхозпредприятия.

Взрыв колеса раскидал людей в разные стороны (Малорита)

Мужчины занимались снятием спаренных колёс с задней правой стороны грузового автомобиля «Маз». При снятии одного из колёс и произошёл его пневмовзрыв. Удар шины был настолько сильным, что одного из мужчин отбросило на несколько метров от автомобиля. 

Оба пострадавших с травмами госпитализированы. Сотрудники Малоритского отдела Следственного комитета разбираются во всех обстоятельствах произошедшего. На предприятии изъята документация. 

Как установлено, технической причиной произошедшего явилась разгерметизация автомобильного колеса в результате срыва (отделения) неплотно посаженного бортового кольца к замочному кольцу по причине значительного (критического) износа внутренней кромки бортового кольца и дальнейшего схода замочного кольца. Однако, при снятии колеса были допущены и нарушения правил охраны труда.

 
 
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  В субботу, 23 марта, на мехдворе ОАО «Черняны» во время ремонтных работ были травмированы двое работников сельхозпредприятия. Мужчины занимались снятием...
 
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