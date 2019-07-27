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Третий зенитный ракетный дивизион завершил тактико-строевые занятия

28.07.2019 09:43 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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В 115 зенитном ракетном полку завершено одно из основных мероприятий боевой учебы – это тактико-строевые занятия, на которых основное внимание уделялось именно практическим действиям личного состава при выполнении боевой задачи.

Третий зенитный ракетный дивизион завершил тактико-строевые занятия

Третий зенитный ракетный дивизион, как одно из боевых подразделений полка так же принимал активное участие в тактико-строевых занятиях, отрабатывал вопросы слаженности своих подразделений. В период с 23 по 25 июля проведен ряд мероприятий, основными из которых явились: обучение личного состава правильным и слаженным действиям при выполнении мероприятий перевода в высшие степени боевой готовности; отработка вопросов охраны и обороны военного городка; практическая подготовка подразделений в ходе выполнения задач по предназначению. Большое внимание уделялось подготовке и отработке учебных задач на специальной технике, слаженным и своевременным действиям всего личного состава.

Третий зенитный ракетный дивизион завершил тактико-строевые занятия
Все задачи стоящие перед подразделением выполнены в полном объеме, только от слаженных и организованных действий наших военнослужащих зависит боеспособность нашего государства и, как следствие, мирное небо над нами..

Виктор КИРИЧУН,

заместитель командира 3 зенитного ракетного дивизиона

по идеологической работе, майор.

Третий зенитный ракетный дивизион завершил тактико-строевые занятия

Author: Редактор сайта

 
 
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В 115 зенитном ракетном полку завершено одно из основных мероприятий боевой учебы – это тактико-строевые Сообщение Третий зенитный ракетный дивизион завершил...
 
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