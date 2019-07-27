Третий зенитный ракетный дивизион завершил тактико-строевые занятия

Источник материала: Навiны Камянеччыны

В 115 зенитном ракетном полку завершено одно из основных мероприятий боевой учебы – это тактико-строевые занятия, на которых основное внимание уделялось именно практическим действиям личного состава при выполнении боевой задачи.





Третий зенитный ракетный дивизион, как одно из боевых подразделений полка так же принимал активное участие в тактико-строевых занятиях, отрабатывал вопросы слаженности своих подразделений. В период с 23 по 25 июля проведен ряд мероприятий, основными из которых явились: обучение личного состава правильным и слаженным действиям при выполнении мероприятий перевода в высшие степени боевой готовности; отработка вопросов охраны и обороны военного городка; практическая подготовка подразделений в ходе выполнения задач по предназначению. Большое внимание уделялось подготовке и отработке учебных задач на специальной технике, слаженным и своевременным действиям всего личного состава.



Все задачи стоящие перед подразделением выполнены в полном объеме, только от слаженных и организованных действий наших военнослужащих зависит боеспособность нашего государства и, как следствие, мирное небо над нами..

Виктор КИРИЧУН,

заместитель командира 3 зенитного ракетного дивизиона

по идеологической работе, майор.