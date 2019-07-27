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В Сенненском районе в аварии погиб 59-летний житель Витебска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 27 июля неподалёку от деревни Савиничи Сенненского района произошла смертельная авария.
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В результате ДТП водителя выбросило из машины. Предполагается, что он не был пристёгнут. Прибывшие медики незамедлительно доставили мужчину в больницу, но пациент скончался.
На неделе в Миорском районе перевернулся автомобиль с молодыми людьми.
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Новости Беларуси. 27 июля неподалёку от деревни Савиничи Сенненского района произошла смертельная авария. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 59-летний...
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