В Сенненском районе в аварии погиб 59-летний житель Витебска

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 27 июля неподалёку от деревни Савиничи Сенненского района произошла смертельная авария.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 59-летний житель Витебска ехал за рулём Ford Galaxy. На прямом участке дороги иномарка задела обочину и, выскочив на полосу встречного движения, перевернулась.



Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

В результате ДТП водителя выбросило из машины. Предполагается, что он не был пристёгнут. Прибывшие медики незамедлительно доставили мужчину в больницу, но пациент скончался.

На неделе в Миорском районе перевернулся автомобиль с молодыми людьми.