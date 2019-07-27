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В Миорском районе несколько раз перевернулся автомобиль с молодыми людьми
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 27 июля около восьми вечера в деревне Старые Крюки Миорского района в ДТП пострадали жители Новополоцка.
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Прибывшие к месту аварии правоохранители обнаружили двух девушек и трёх парней, которые самостоятельно выбрались из легковушки. Все они были доставлены в медучреждение, четверым потребовалась госпитализация.
Обстоятельства ДТП выясняются.
На неделе в Минске Citroen наехал на бордюр и перевернулся.
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Новости Беларуси. 27 июля около восьми вечера в деревне Старые Крюки Миорского района в ДТП пострадали жители Новополоцка. Как сообщает ГАИ УВД Витебского...
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