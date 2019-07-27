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Один путь на двоих

28.07.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Лидия и Станислав Давжук из Холомерья более пятидесяти лет назад дали обещание быть вместе и сдержали его. В прошлом году они отметили золотую свадьбу, сохранив взаимную любовь, уважение, доверие и преданность. Лидия Ивановна и Станислав Станиславович, взявшись за руки, смотрят друг на друга с нежностью и благодарностью за то, что всегда был и есть рядом любимый человек. Радость от осознания этого простого человеческого счастья приумножается при мысли о пятерых детях, десятерых внуках и стольких же правнуках — главном богатстве, в котором продолжается их жизнь.

Один путь на двоих

А всё начиналось просто. «Золотую» историю своей семьи Лидия и Станислав стали писать в далёком 1968 г., впервые увидев друг друга на танцах в Холомерском сельском клубе.

   — В то время у нас строили новую школу, — рассказывает Лидия Ивановна. — Станислав вырос в Поставском районе, а сюда приехал с бригадой строителей. Однажды пригласил меня на танец, так и познакомились. И вот танцы за танцами, выходные за выходными… Полюбили друг друга и решили быть вместе. Через некоторое время расписались. Работали в совхозе «Маяк»: я — дояркой, муж — трактористом. Мы счастливо прожили уже 51 год и благодарим судьбу за это.

  Женщина вспоминает, что ей было два месяца, когда началась война. Отец погиб в 1944 г. на территории Литвы. Лида жила в д. Моисеево с мамой, бабушкой, дедушкой и старшей сестричкой. Во время войны их хотели угнать в Германию, но чудом удалось спастись. Помнит Лидия Ивановна и послевоенный голод, и жизнь в землянке, школьные годы. После окончания семи классов она сразу стала работать в совхозе.

  — В группе было по 25 коров, которых трижды в день доили вручную, — продолжает собеседница. Корм тоже приходилось раздавать самим. Но было весело. Управившись с делами, часто собирались вместе, танцевали, праздники отмечали, а утром спешили на дойку. Сельчане толокой дома строили, огороды сеяли и убирали, одной семьёй свадьбы и проводы в армию отмечали. И ребятишки всегда были рядом, к деревенскому укладу жизни приучались с малых лет. Отпусков по уходу за детьми в то время не давали. Со старшей дочерью только два месяца была дома. За младшими детьми в нашей семье смотрели старшие ребята, помогали по хозяйству и на ферму помочь прибегали. Иногда придёшь с работы, а дети уже спят. Но я знала, что они все поели и уроки выучили. С утренней дойки всегда спешила домой, чтобы успеть завтрак приготовить, в школу всех собрать и отправить. Муж во всём помогал. Жить намного легче, когда у тебя за плечами есть надёжная опора.

   Годы шли своим чередом. Сначала семья Давжук жила в совхозной квартире, потом переселилась в дом, где супруги проживают и сейчас. В былые годы, как отмечают Лидия Ивановна и Станислав Станиславович, со всем ловко справлялись: работа, дом, детей растили, огород, хозяйство держали. И усталости не знали. Своё семейное счастье муж и жена строили на любви друг к другу, уважении и поддержке. На золотую свадьбу  собралась вся большая и дружная их семья: дети, внуки, правнуки. Они благодарили родителей, дедушку с бабушкой за жизненный опыт, мудрость, доброту, умение быть примером для нескольких поколений родственников.

   — За годы супружеской жизни, — говорят юбиляры, — было всякое: и разногласие, и недопонимание, но за это время мы ни разу не поругались. Терпение, любовь, уважение — вот и весь секрет нашего семейного благополучия.

    Быть рядом с дорогим человеком — счастье. А уметь искренне любить — великий дар. Лидия и Станислав Давжук радуются сегодня, что их брак прошёл испытание на прочность и получил заслуженный «сертификат» качества высшей пробы. Они и сейчас поддерживают друг друга, делят пополам трудные минуты, невзгоды и разочарования,  умножают на два счастье и удачи.

Галина ЯКОВЛЕВА, г. Городок.

 
 
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Лидия и Станислав Давжук из Холомерья более пятидесяти лет назад дали обещание быть вместе и сдержали его. В прошлом году они отметили золотую свадьбу, сохранив...
 
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