Священники в Москве пустили в храм протестующих, которые убегали от силовиков

Meduza. Монолог одного из священников опубликовала





Протестующие пытались бежать, кто-то спрятался в расположенном неподалеку храме Космы и Дамиана в Шубине. Местные священнослужители пустили людей в храм и молились вместе с протестующими за мир.





Иеромонах Иоанн, который приютил демонстрантов в храме, рассказал, что принимать всех желающих — это его долг.





«Кто-то пришел к нам, потому что ему просто было страшно. Кто-то боялся, что его задержат … Люди проходили и через ворота, а кто-то, наверное, и перепрыгнул через церковный забор. Но для нас все это не так важно. Человек приходит в храм и всегда имеет право на то, чтобы его приняли с любовью. Независимо от политических взглядов», — рассказал иеромонах Иоанн.





Как объясняет Meduza, иеромонах Иоанн — клирик храма Космы и Дамиана в Шубине. Итальянский и российский историк, исследователь Восточного христианства, автор книг об армянской истории, а также духовных работ на русском языке и переводов русской духовной литературы.









Напомним, что во время памятных события белорусской Плошчы протестующих в Красный костел на площади независимости не пустили.





В протестных акциях в Москве, которые прошли в субботу, 27 июля, были задержаны более 1300 человек.





Кроме этого, власти РФ устроили репрессии и против самих независимых кандидатов и представителей оппозиции, которые их поддерживают, проводя в них дома ночные обыски.







