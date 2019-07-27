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Священники в Москве пустили в храм протестующих, которые убегали от силовиков

28.07.2019 11:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Священники храма Космы и Дамиана в Москве пустили к себе участников акции в поддержку оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму, которых преследовали силовики.

Монолог одного из священников опубликовала Meduza.

Протестующие пытались бежать, кто-то спрятался в расположенном неподалеку храме Космы и Дамиана в Шубине. Местные священнослужители пустили людей в храм и молились вместе с протестующими за мир.

Иеромонах Иоанн, который приютил демонстрантов в храме, рассказал, что принимать всех желающих — это его долг.

«Кто-то пришел к нам, потому что ему просто было страшно. Кто-то боялся, что его задержат … Люди проходили и через ворота, а кто-то, наверное, и перепрыгнул через церковный забор. Но для нас все это не так важно. Человек приходит в храм и всегда имеет право на то, чтобы его приняли с любовью. Независимо от политических взглядов», — рассказал иеромонах Иоанн.

Как объясняет Meduza, иеромонах Иоанн — клирик храма Космы и Дамиана в Шубине. Итальянский и российский историк, исследователь Восточного христианства, автор книг об армянской истории, а также духовных работ на русском языке и переводов русской духовной литературы.


Напомним, что во время памятных события белорусской Плошчы протестующих в Красный костел на площади независимости не пустили. 

В протестных акциях в Москве, которые прошли в субботу, 27 июля, были задержаны более 1300 человек.

Кроме этого, власти РФ устроили репрессии и против самих независимых кандидатов и представителей оппозиции, которые их поддерживают, проводя в них дома ночные обыски.
 
 
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Священники храма Космы и Дамиана в Москве пустили к себе участников акции в поддержку оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму, которых преследовали...
 
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