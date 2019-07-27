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На помощь семье белоруски, которая погибла на Аляске, за сутки собрали более $15 тысяч

28.07.2019 11:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На сайте GoFundMe продолжается сбор средств на помощь семье белорусского режиссёра Ники Никоновой, которая погибла 25 июля на Аляске.

Напомним, 24-летняя Никонова — жена активиста Петра Маркелова. Они поженились 1 июля, а затем отправились в запланированное путешествие по Америке. На Аляске они решили побывать у брошенного автобуса, известного по документальной книге Джона Кракауэра, а потом и фильму «В диких условиях». Когда путешественники пытались пересечь реку Текланика, Нику смыло течением. Петру удалось вытащить ее из воды, но Ника была уже мертва.

На платформе GoFundMe менее чем за сутки из 20 тысяч долларов, заявленных в качестве цели, было собрано более $15 тысяч. Один из пользователей сервиса сделал перевод на 10 тысяч долларов, а другие ограничились меньшими суммами.

В первую очередь сборщики денег хотят помочь собрать как можно скорее средства на перелет для матери погибшей девушки, Ольги Никоновой.
 
 
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На сайте GoFundMe продолжается сбор средств на помощь семье белорусского режиссёра Ники Никоновой, которая погибла 25 июля на Аляске.
 
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