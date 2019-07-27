Из провластного Союза писателей со скандалом исключили бывшего пресс-секретаря Верховного суда Славомира Антоновича

«НН» глава СПБ Николай Чергинец. — Антонович неоднократно допускал поклепы, но после того как сначала Смолевичский районный суд, а потом Минский областной выявили в его словах клевету, было решено, исключить его из числа членов СПБ». «Мы его исключили за поклепы, — пояснилглава СПБ Николай Чергинец. — Антонович неоднократно допускал поклепы, но после того как сначала Смолевичский районный суд, а потом Минский областной выявили в его словах клевету, было решено, исключить его из числа членов СПБ».





Оказалось, в одной из своих публикаций Антонович написал, мол, Чергинец причастен к аресту неповинных в убийстве людей в Мозырском районе, но Чергинец доказал, что на то время не работал в органах МВД.

«Его поступки всегда для нас неприемлемыми. Он всегда ходит пьяный, то представлялся, что он был помощником Машерова, то говорил, что расследовал смерть Машерова. Он элементарное трепло. Есть у нас письмо его родной сестры на двадцати страницах: когда его читаешь, то ужас берет. Она пишет, что этот зверь ей угрожает, пьет, приводит разную шваль в квартиру матери, родственников сравнивает с быдлом», — рассказал Чергинец.





«Он похвалялся, что работал помощником премьер-министра Геннадия Новицкого. Действительно, отработал пару месяцев, но потом его выпирали оттуда. Я разговаривал с председателем Конституционного суда Петром Миклашевичем, поскольку Антонович хвастался, что был полковником юстиции в прокуратуре. Выпустил даже книгу, где он в форме полковника, но он и близко не имеет этого звания. Трепло и хвастун. И не важно, каких он взглядов. Он же власть не трогает, а оппозицию критикует», — рассказал «НН» председатель СПБ.









А Славомир Антонович считает, что его не могли исключить из СПБ. Мол, буквально за два дня до заседания Президиума Союза он сам написал заявление о выходе из организации.





«В связи с тем, что стиль руководства творческой организации не соответствует требованиям законодательства и творческому характеру писательской деятельности, прошу считать меня выбывшим из членов Союза писателей Беларуси с 09.07.2019 года», — зачитал свое заявление Антонович.





Тем не менее, голосование по исключению Антоновича из членов организации все же состоялось. Из числа членов Президиума воздержались только Анатолий Зэков и Владимир Липский. Остальные поддержали позицию Чергинца.



