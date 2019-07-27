пишет независимый экономист Ярослав Романчук. – Не интересоваться политикой – себе дороже. Граждане развитых стран это прекрасно понимают. За распорядителями чужого (политиками и чиновниками) нужен глаз да глаз, иначе беда, –





– Нужна открытая, честная политическая конкуренция. Требуется полная прозрачность процессов принятия решений. Чтобы не было ни малейшего намёка на конфликт интересов, непотизм, землячество и другие коррупционные уклады.





Чтобы ни одной чужой копейки к рукам не прилипало. И самое важное – чтобы распорядители чужого не распоряжались судами.





У нас популярна скандинавская модель. Её сила – не в политиках-ангелах, а в неизменно активных гражданах. Именно они – основа успеха Швеции и Дании, а также таких развитых стран, как Ирландия и Германия.





Люди понимают, что они не могут себе позволить – во имя своего личного благополучия, будущего своих детей, не интересоваться политикой.









Именно поэтому они обсуждают политику, интересуются политическими новостями , читают и обсуждают политические новости в интернете и в социальных сетях. Люди в успешных странах сознательно инвестируют своё время и внимание в изучение политики и политиков.





Чтобы минимизировать риски совершения ошибки. Чтобы не пропустить в распоряжение чужими жизнями, деньгами и активами нечистых на руку и душу людей.













Скандинавские и большинство англо-саксонских стран – это скорее добровольная складчина ответственных собственников, чем принуждение Левиафана. Плюс чёткий, качественный контроль со стороны большинства граждан.





Люди-граждане радикально отличаются от людей-обывателей. Потому что они чувствуют себя полноценными хозяевами своей страны, своей малой родины. Они соучастники успеха. Они принимают на себя груз ошибок. Они не перекладывают его на чужие плечи.









В развивающейся/переходной стране не интересоваться политикой – это:





1) согласиться с коррупцией в судах и правоохранительных органах;





2) смириться с ложью, очковтирательством и воровством распорядителей чужого;





3) закрыть глаза на распилы, откаты и заносы всеохватывающего номенклатурно-силового начальства и его партнёров в бизнесе;



