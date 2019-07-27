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Романчук: "Если вы хотите жить, как в Германии, научитесь интересоваться политикой"
Источник материала: Партизан
Экономист Ярослав Романчук – о ценном опыте передовых стран Европы.
– Не интересоваться политикой – себе дороже. Граждане развитых стран это прекрасно понимают. За распорядителями чужого (политиками и чиновниками) нужен глаз да глаз, иначе беда, –
– Нужна открытая, честная политическая конкуренция. Требуется полная прозрачность процессов принятия решений. Чтобы не было ни малейшего намёка на конфликт интересов, непотизм, землячество и другие коррупционные уклады.
Чтобы ни одной чужой копейки к рукам не прилипало. И самое важное – чтобы распорядители чужого не распоряжались судами.
У нас популярна скандинавская модель. Её сила – не в политиках-ангелах, а в неизменно активных гражданах. Именно они – основа успеха Швеции и Дании, а также таких развитых стран, как Ирландия и Германия.
Люди понимают, что они не могут себе позволить – во имя своего личного благополучия, будущего своих детей, не интересоваться политикой.
Именно поэтому они обсуждают политику, интересуются политическими новостями, читают и обсуждают политические новости в интернете и в социальных сетях. Люди в успешных странах сознательно инвестируют своё время и внимание в изучение политики и политиков.
Чтобы минимизировать риски совершения ошибки. Чтобы не пропустить в распоряжение чужими жизнями, деньгами и активами нечистых на руку и душу людей.
Скандинавские и большинство англо-саксонских стран – это скорее добровольная складчина ответственных собственников, чем принуждение Левиафана. Плюс чёткий, качественный контроль со стороны большинства граждан.
Люди-граждане радикально отличаются от людей-обывателей. Потому что они чувствуют себя полноценными хозяевами своей страны, своей малой родины. Они соучастники успеха. Они принимают на себя груз ошибок. Они не перекладывают его на чужие плечи.
В развивающейся/переходной стране не интересоваться политикой – это:
1) согласиться с коррупцией в судах и правоохранительных органах;
2) смириться с ложью, очковтирательством и воровством распорядителей чужого;
3) закрыть глаза на распилы, откаты и заносы всеохватывающего номенклатурно-силового начальства и его партнёров в бизнесе;
5) аморально бросить пожилых людей в зону бедности;
6) безответственно предоставить молодёжь шаманам и зомби в сфере образования, СМИ и масс культуры;
7) потворствовать монополистам и их прочным практикам;
8) разрушать культуру сбережения, в том числе через разрушение денег девальвацией и инфляцией;
9) ускорять деградации медицины, формированию опасных фармацевтических кланов;
10) оглуплять и зомбировать людей шаманами и пропагандистами через государственные СМИ;
11) дискредитировать честных людей труда, предпринимателей и инвесторов;
12) имитировать инновационность и наукоёмкость;
13) допускать деградацию рынка труда;
14) увеличивать риски загрязнения природы;
15) усилить стимулы для бегства из страны талантливых людей и предпринимателей.
Если не интересоваться политикой, то политика превратит тебя в бесправный винтик в чужих механизмах обогащения – за счёт других. Незавидная роль.
Смириться с ней можно, только если отключать мозг алкоголем/наркотой, отключать совесть и способность думать критически, по-научному.
Если вы хотите такую же жизнь, как в Германии, Ирландии или Швеции, научитесь интересоваться политикой. Инвестиции в знания этой сферы принесут стране и всем нам гораздо большие дивиденды, чем даже увлечение ценными бумагами фондовых площадок. Потому что чувство собственного достоинства, самоуважение не купишь ни за какие деньги.
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Экономист Ярослав Романчук – о ценном опыте передовых стран Европы.
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