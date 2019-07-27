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«Если ты поставил 16 евро за метр, к тебе никто не придет». В МАРТ пояснили, почему пустуют некоторые ТЦ

28.07.2019 10:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси на 1000 человек в среднем приходится 772,6 квадратного метра торговых площадей. При этом по нормативам достаточно и 600. Тем не менее в одном только Минске скоро откроется еще с полдесятка новых торговых центров. А вот некоторые старые знаменитые торговые объекты стоят полупустыми. В МАРТ рассказали, как привлечь в них арендаторов, передает TUT.BY.

По данным Торгового реестра, только за январь-июнь этого года количество розничных торговых объектов в республике увеличилось практически на 3%. На начало июля по республике их было больше 117 тысяч, а общая торговая площадь превысила 6,6 миллиона квадратных метров. Большая часть из них сконцентрирована в столице и крупных городах. На селе размещается всего 14% от общего количества магазинов.

По нормативам на 1000 человек в Беларуси должно приходиться 600 квадратных метров торговых площадей. У нас же во всех областях страны этот показатель превышен. В Минске и Минской области больше чем в 1,5 раза — больше 920 квадратов на 1000 человек.

Торговые центры по Беларуси растут как грибы после дождя. Сейчас их у нас насчитывается 615 штук. Однако не все они заполнены продавцами. Некоторые и вовсе выглядят вымершими. Несмотря на это, на подходе еще с полдесятка ТЦ, которые скоро введут в эксплуатацию.

Артур Карпович, первый замминистра МАРТ, говорит, что ведомству не очень нравится видеть торговые центры, где много пустых магазинов. Но вмешиваться в этот процесс министерство не собирается.


— Что делать с пустыми площадями, должны решать не мы, а собственники, которые настроили торговых центров, а теперь не знают, что с ними делать, — сказал замминистра.

Среди продавцов и специалистов в области торговой недвижимости бытует мнение, что в Беларуси просто нет такого количества торговых сетей и предпринимателей, чтобы занять все имеющиеся сейчас площади. Артур Карпович говорит, что у нас продавцов достаточно.

— Все зависит от стоимости аренды, которую заряжают собственники. Пускай снижают арендные ставки, тогда к ним с удовольствием придут, в том числе и отечественные производители, — уверен замминистра. — Если ты поставил 16 евро за метр, к тебе никто не придет. А если 2, то с удовольствием и «Купалинка», и «Свитанок», и другие производители. Все зависит от финансов, которые необходимо затратить для заполнения.
 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси на 1000 человек в среднем приходится 772,6 квадратного метра торговых площадей. При этом по нормативам достаточно и 600. Тем не менее в одном только Минске...
 
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