«Если ты поставил 16 евро за метр, к тебе никто не придет». В МАРТ пояснили, почему пустуют некоторые ТЦ

По данным Торгового реестра, только за январь-июнь этого года количество розничных торговых объектов в республике увеличилось практически на 3%. На начало июля по республике их было больше 117 тысяч, а общая торговая площадь превысила 6,6 миллиона квадратных метров. Большая часть из них сконцентрирована в столице и крупных городах. На селе размещается всего 14% от общего количества магазинов.





По нормативам на 1000 человек в Беларуси должно приходиться 600 квадратных метров торговых площадей. У нас же во всех областях страны этот показатель превышен. В Минске и Минской области больше чем в 1,5 раза — больше 920 квадратов на 1000 человек.





Торговые центры по Беларуси растут как грибы после дождя. Сейчас их у нас насчитывается 615 штук. Однако не все они заполнены продавцами. Некоторые и вовсе выглядят вымершими. Несмотря на это, на подходе еще с полдесятка ТЦ, которые скоро введут в эксплуатацию.





Артур Карпович, первый замминистра МАРТ, говорит, что ведомству не очень нравится видеть торговые центры, где много пустых магазинов. Но вмешиваться в этот процесс министерство не собирается.









— Что делать с пустыми площадями, должны решать не мы, а собственники, которые настроили торговых центров, а теперь не знают, что с ними делать, — сказал замминистра.





Среди продавцов и специалистов в области торговой недвижимости бытует мнение, что в Беларуси просто нет такого количества торговых сетей и предпринимателей, чтобы занять все имеющиеся сейчас площади. Артур Карпович говорит, что у нас продавцов достаточно.





— Все зависит от стоимости аренды, которую заряжают собственники. Пускай снижают арендные ставки, тогда к ним с удовольствием придут, в том числе и отечественные производители, — уверен замминистра. — Если ты поставил 16 евро за метр, к тебе никто не придет. А если 2, то с удовольствием и «Купалинка», и «Свитанок», и другие производители. Все зависит от финансов, которые необходимо затратить для заполнения.