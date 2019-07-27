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В Грузии стартовали крупнейшие за последнее время учения НАТО

28.07.2019 10:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В субботу на грузинской военной базе в городе Сенаки недалеко от границы с Абхазией торжественно открылись масштабные военные учения Agile Spirit 2019 с участием армейских подразделений 14 государств, в том числе стран-членов НАТО. Главное отличие этих, уже девятых по счету, учений от предыдущих в том, что их решено провести сразу в трех регионах: на западе, востоке и юге страны. Министр обороны Грузии Леван Изория заявил, что Agile Spirit 2019 — «часть плана военных учений США» на континенте.

Крупнейшие за последние годы учения Грузии и стран НАТО пройдут с 27 июля по 9 августа. В них примут участие военные подразделения из 14 государств, в том числе США, Великобритании, Литвы, Латвии, Польши, Норвегии, Бельгии, Болгарии, Греции, Черногории, Румынии, Турции и Украины.

По сообщению Министерства обороны Грузии, в маневрах примет участие около 3 тыс. военнослужащих. Будет отрабатываться совместимость военных подразделений, развитие навыков оперативного командования в ходе операций НАТО и партнеров альянса «для обеспечения безопасности и стабильности в Черноморском регионе». Девизом Agile Spirit 2019 выбрано «Сила в единстве».

Планом учений предусмотрены как командно-штабные занятия, так и стрельбы, в том числе маневренных групп. В связи с проведением учений небо над Тбилиси будет закрыто 3, 4 и 5 августа с 09:30 до 11:30 и с 21:30 до 23:30 по местному времени.

Министр обороны Грузии Леван Изория в преддверии учений заявил журналистам, что Agile Spirit — «один из этапов системы учений стратегического партнерства Грузии—США на южном фланге ответственности европейского командования американской армии».


По мнению Левана Изории, эти учения следует считать воплощением в жизнь принципа «больше НАТО в Грузии и больше Грузии в НАТО».

Учения Agile Spirit проводятся с 2011 года. Одна из отличительных черт их этапа 2019 года — проведение сразу в трех регионах страны. Учения открываются 27 июля на Сенакской базе второй пехотной бригады Сил обороны Грузии (СОГ), но ряд мероприятий, в том числе стрельбы и командно-штабные занятия, также будут проводиться на бывшей российской военной базе Вазиани (в пригороде Тбилиси) и на полигоне Орфало в регионе Самцхе-Джавахети на юге Грузии.

Главный редактор независимого военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили напомнил , что во время пятидневной войны 2008 года российские и абхазские подразделения, «захватив базу Сенаки, попытались ее уничтожить, взорвав взлетно-посадочную полосу и все помещения». После войны Сенакская база была восстановлена.
 
 
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В субботу на грузинской военной базе в городе Сенаки недалеко от границы с Абхазией торжественно открылись масштабные военные учения Agile Spirit 2019 с участием...
 
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