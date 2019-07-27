В Грузии стартовали крупнейшие за последнее время учения НАТО

Крупнейшие за последние годы учения Грузии и стран НАТО пройдут с 27 июля по 9 августа. В них примут участие военные подразделения из 14 государств, в том числе США, Великобритании, Литвы, Латвии, Польши, Норвегии, Бельгии, Болгарии, Греции, Черногории, Румынии, Турции и Украины.





По сообщению Министерства обороны Грузии, в маневрах примет участие около 3 тыс. военнослужащих. Будет отрабатываться совместимость военных подразделений, развитие навыков оперативного командования в ходе операций НАТО и партнеров альянса «для обеспечения безопасности и стабильности в Черноморском регионе». Девизом Agile Spirit 2019 выбрано «Сила в единстве».





Планом учений предусмотрены как командно-штабные занятия, так и стрельбы, в том числе маневренных групп. В связи с проведением учений небо над Тбилиси будет закрыто 3, 4 и 5 августа с 09:30 до 11:30 и с 21:30 до 23:30 по местному времени.





Министр обороны Грузии Леван Изория в преддверии учений заявил журналистам, что Agile Spirit — «один из этапов системы учений стратегического партнерства Грузии—США на южном фланге ответственности европейского командования американской армии».









По мнению Левана Изории, эти учения следует считать воплощением в жизнь принципа «больше НАТО в Грузии и больше Грузии в НАТО».





Учения Agile Spirit проводятся с 2011 года. Одна из отличительных черт их этапа 2019 года — проведение сразу в трех регионах страны. Учения открываются 27 июля на Сенакской базе второй пехотной бригады Сил обороны Грузии (СОГ), но ряд мероприятий, в том числе стрельбы и командно-штабные занятия, также будут проводиться на бывшей российской военной базе Вазиани (в пригороде Тбилиси) и на полигоне Орфало в регионе Самцхе-Джавахети на юге Грузии.





Главный редактор независимого военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили напомнил , что во время пятидневной войны 2008 года российские и абхазские подразделения, «захватив базу Сенаки, попытались ее уничтожить, взорвав взлетно-посадочную полосу и все помещения». После войны Сенакская база была восстановлена.