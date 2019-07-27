Парень из Бобруйска победил в конкурсе iPhone









Работа назвается «В его памяти». Ее сделали на iPhone X. На фотографии – фрагмент старой квартиры. Когда-то там жили бабушка и дедушка Дроздова.





После смерти супруга женщина решила сохранить о нем память и украсила комнату в «типичном советском деревенском стиле». Глеб пояснил, что в молодости его бабушки такой интерьер считали роскошным. Сейчас, разумеется, все иначе: в современных домах нет накрытых подушек и ковров на стенах. Дроздов добавил: «Это [кадр] – музей того времени. Получилось грустно, но такой задумки у меня не было. Эта фотка и интерьер должны нести только позитивные эмоции».





TUT.by Глеб заявил, что вряд ли его заберет. Он не хочет тратить время на вопросы с таможней. Тех, кто занял второе и третье места, наградят слитком из палладия. Но в беседе с журналистамиГлеб заявил, что вряд ли его заберет. Он не хочет тратить время на вопросы с таможней.



