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Парень из Бобруйска победил в конкурсе iPhone
Источник материала: Партизан
Беларус Глеб Дроздов победил в конкурсе мобильной фотографии iPhone Photography Awards. Эту премию проводят ежегодно, в этот раз в ней участвовали фотографы из 140 стран мира. Глеб оказался на третьем месте в категории Lifestyle («Образ жизни»). Он прислал снимок комнаты его родственников из Бобруйска.
Работа назвается «В его памяти». Ее сделали на iPhone X. На фотографии – фрагмент старой квартиры. Когда-то там жили бабушка и дедушка Дроздова.
После смерти супруга женщина решила сохранить о нем память и украсила комнату в «типичном советском деревенском стиле». Глеб пояснил, что в молодости его бабушки такой интерьер считали роскошным. Сейчас, разумеется, все иначе: в современных домах нет накрытых подушек и ковров на стенах. Дроздов добавил: «Это [кадр] – музей того времени. Получилось грустно, но такой задумки у меня не было. Эта фотка и интерьер должны нести только позитивные эмоции».
Тех, кто занял второе и третье места, наградят слитком из палладия. Но в беседе с журналистами
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Беларус Глеб Дроздов победил в конкурсе мобильной фотографии iPhone Photography Awards. Эту премию проводят ежегодно, в этот раз в ней участвовали фотографы из 140 стран мира....
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