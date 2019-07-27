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Леонид Заико: Все наше развитие мы отдали свиньям

28.07.2019 09:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный экономист предложил провести общенациональную дискуссию.



Почему Лукашенко столько времени уделяет колхозно-совхозной безалаберности, «откровенному головотяпству», очковтирательству, кормам и замене рапса на кукурузу, а инновационные идеи и решения в сфере экономической политики и образования игнорирует?

Об этом на «Примусе» рассуждает руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

В свете такого внимания к коровам и фермам Леонид Заико предложил провести общенациональную дискуссию.

— Я даже готов подготовить первый доклад — «О развитии университетов и строительстве свинокомплексов». Все наше развитие, все наше внимание мы отдали свиньям. Мы свинотаргетированная, коровотаргетированная страна, — отмечает Леонид Заико. — Вот у нас есть Академия футбола, Академия плавания, а Академии интеллекта нет. Может, потому, что его нет у тех, кто принимает решения?
 
 
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Известный экономист предложил провести общенациональную дискуссию.
 
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