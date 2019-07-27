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Telеgram-канал: в Марьиной Горке местные жители задержали за рулем пьяного помощника прокурора

28.07.2019 09:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Неравнодушные жители Марьиной Горки Минской области вчера, 27 июля, совершили благородный поступок: вытащили из-за руля белой Audi с государственным номером 8833 ET-5 в стельку пьяного водителя. И, как положено, передали его милиционерам Пуховичского РОВД, а сами согласились дать свидетельские показания, сообщает Telegram-канал NEXTA.

Каково же было их удивление, когда они узнали, что перед ними - старший помощник прокурора Пуховичского района Дмитрий Владимирович Рогаль собственной персоной! В связи с этим возникают серьезные опасения, что милиционеры, за которыми данное существо ведет неусыпный прокурорский надзор, могут дело замять.

Сообщается, что отец любителя хмельных напоев Владимир Николаевич Рогаль - тоже юрист со стажем. Ранее работал судьей в Солигорском районе, затем - был повышен до председателя суда Любанского. После этой должности его следы затерялись. 

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Неравнодушные жители Марьиной Горки Минской области вчера, 27 июля, совершили благородный поступок: вытащили из-за руля белой Audi с государственным номером 8833 ET-5 в...
 
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