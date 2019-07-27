Нашли голой в чемодане: в Москве зарезали звезду соцсетей









Тревогу забили ее родители после того, как дочь перестала выходить на связь. Последний раз они разговаривали по телефону в пятницу вечером.





"Я из дома выходила в пять часов, на углу дома встретила мужчину и женщину, которые спросили меня про квартиру. Они сказали так: там живет некий бизнесмен, не знаете ли вы такого? Я не знаю. Они просили помочь связаться с ним. Теперь я уже знаю, что это были родители этой девушки, как-то очень странно, вопрос был странный у них: есть телефон некого человека из этой квартиры, но мы не можем с ним связаться, он нам очень нужен. Они были растерянные, озабоченные, потому что тогда они еще не знали о том, что случилось, хотели найти дочь, которая не выходила с ними на связь", — рассказала местная жительница.





По некоторым данным, мотивом этого хладнокровного убийства могла стать ревность. В ближайшее время Екатерина собиралась отправиться в путешествие в Голландию со своим взрослым поклонником. По имеющейся информации, девушка также поддерживала отношения со своим экс-возлюбленным, который ревновал ее к новым мужчинам. Не исключено, что причиной кровавой драмы мог стать именно любовный треугольник.





Ранее сообщалось, что следователи допросили молодого человека Екатерины. Он сообщил, что последний раз видел ее накануне вечером. Никаких ссор между ними не было, они мило провели время, после чего она уехала домой.









Екатерина окончила Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. В Instagram девушка рассказывала, что у нее был выбор: стать врачом или журналистом. На втором курсе она начала работать, в последнее время проходила ординатуру на кафедре дерматовенерологии и онкологии. Девушка признавалась, что ей нравится учиться, также она много времени тратила на свой блог — делилась фотографиями и впечатлениями от путешествий, на нее подписаны более 80 тысяч человек. Еще неделю назад она рассказала о своих каникулах в Греции. Про личную жизнь Екатерина ничего не рассказывала, но, судя по фото с огромными букетами цветов, она купалась во внимании поклонников.





Знакомая Екатерины, которая до сих пор не может поверить в случившееся, рассказала, что ей несколько раз намекали, что девушка оказывала интим-услуги, и даже присылали ее откровенные фото.





"В последнее время она очень сильно изменилась. Ничего не могу точно сказать, но мне она сама писала, что кому-то не дает покоя ее личная жиз . Явно кому-то она очень не нравилась. Я восприняла это как детский лепет: завистники всегда бывают", — рассказала знакомая Екатерины.









По словам подруг убитой, Екатерина в последние годы начала хорошо одеваться, посещала дорогие московские рестораны. В 2018 году принимала участие в конкурсе красоты, организованном известным глянцем.





"Роскошная жизнь — это не сжирать себя, когда что-то идет не так. Может случиться все что угодно. Если у тебя что-то не получается, это никак не влияет на твою ценность. Это значит, что просто сейчас все идет не так, как ты хочешь. Роскошная жизнь — это жить по своим правилам", — писала Екатерина в Instagram.



