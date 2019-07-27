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В старых минских двухэтажках предлагают надстраивать мансарды до шести этажей

28.07.2019 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания, занимающаяся надстройкой мансард в жилых домах, предлагает увеличивать этажность старых домов 1950-х годов постройки с двух до шести. С таким предложением представители фирмы обратились к Виталию Приме, помощнику президента — инспектору по Минску, сообщает «Минск-Новости».

Проект компании затрагивает предназначенные под снос двухэтажные дома. При реконструкции над существующими этажами будут надстраиваться четыре новых. Компания утверждает, что нагрузка на конструкции дома не увеличится, так как будет сооружен дополнительный фундамент и фактически построен новый каркасный скелет. Реконструкцию предлагается проводить без отселения жильцов.

Проблема, с которой столкнулась компании, – проект детальной планировки территории, согласно которому дома идут под снос, а на их месте будет строится новое многоэтажное жилье. Компания просила изменить ПДП и добавить туда возможность реконструкции домов, но комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома не согласился на изменения.

Прима нашел идею интересной и поручил руководству комитета архитектуры и градостроительства и Минского городского жилищного хозяйства рассмотреть предложение и поддержать его, если это целесообразно.

Денис Кобрусев, координатор товарищества «Город для горожан», прокомментировал вариант надстройки этажей вместо сноса для reform.by:

«На приеме у помощника президента по г. Минску были, скорее всего, представители ООО «Мансарды столицы», которые в последнее время достаточно активно продвигают свой бизнес проект по надстройке мансард в малоэтажных домах.


Надстройка мансард и капитальный ремонт дома вместо сноса выглядят интересным предложением, однако, практически нереализуемым в наших условиях.

Во-первых, для надстройки мансард необходимо согласие 50% жильцов, а в Комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома могут требовать, и законодательство им это разрешает, и 100% согласия жителей.

Во-вторых, настройка над двухэтажками четырех этажей в разы увеличивает количество жителей, возрастает необходимость увеличения парковочных мест или паркингов, что невозможно реализовать в сложившейся застройке без уменьшения дворовой территории, уничтожения зеленых зон. Такие изменения негативно воспринимаются жильцами.

В-третьих, чтобы не портить восприятие городской среды, нужно реновировать не дома по отдельности, а квартальную и дворовую застройки целиком. Если это не делать, мы рискуем получить плохую эклектическую архитектурную среду».
 
 
Теги: Минск
 
 
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Компания, занимающаяся надстройкой мансард в жилых домах, предлагает увеличивать этажность старых домов 1950-х годов постройки с двух до шести. С таким предложением...
 
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