С начала года в Беларуси уволили больше 336 тысяч работников

Так, за прошедший месяц наниматели расстались с 63 205 сотрудниками, а трудоустроили только 59 165.





Подобная картина сохраняется с начала текущего года. В общей сложности с января предприятия уволили больше 336 тысяч работников.





В июне текущего года больше всего сотрудников лишились работы в сфере финансов и страховой деятельности.





Там уволили на 39,5 % больше, чем приняли. Также не обошлось без потерь кадров и в образовании. Уволенных было на 31 % больше, чем принятых.





Заметен разрыв в профессиональной, научной и технической деятельности, уволенных на 12,4 % больше, чем принятых, а также в оптовой, розничной торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов (10,6 %), творчестве, спорте, развлечениях, отдыхе – 8,7 % и строительстве – 5,9 %.









В сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства количество работающих увеличилось на 6,5 %, в операциях с недвижимостью – на 8,9 %, в информации и связи прибавилось на 23,7 %.





В сфере горнодобывающей промышленности прирост работников составил 130,3 %.



