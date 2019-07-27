ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С начала года в Беларуси уволили больше 336 тысяч работников

28.07.2019 09:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В июне предприятия продолжили активнее увольнять работников, чем принимать других на работу.

Так, за прошедший месяц наниматели расстались с 63 205 сотрудниками, а трудоустроили только 59 165.

Подобная картина сохраняется с начала текущего года. В общей сложности с января предприятия уволили больше 336 тысяч работников.

В июне текущего года больше всего сотрудников лишились работы в сфере финансов и страховой деятельности.

Там уволили на 39,5 % больше, чем приняли. Также не обошлось без потерь кадров и в образовании. Уволенных было на 31 % больше, чем принятых.

Заметен разрыв в профессиональной, научной и технической деятельности, уволенных на 12,4 % больше, чем принятых, а также в оптовой, розничной торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов (10,6 %), творчестве, спорте, развлечениях, отдыхе – 8,7 % и строительстве – 5,9 %.


В сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства количество работающих увеличилось на 6,5 %, в операциях с недвижимостью – на 8,9 %, в информации и связи прибавилось на 23,7 %.

В сфере горнодобывающей промышленности прирост работников составил 130,3 %.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В июне предприятия продолжили активнее увольнять работников, чем принимать других на работу.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси растет количество магазинов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика