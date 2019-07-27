В Беларуси растет количество магазинов

Если сравнивать показатель торговой площади магазинов на 10 тыс. человек, то площадь увеличилась с 5821 квадратного метра до 6103 квадратных метров.





Кроме этого, растет количество торговых центров, которые объединяют в себе не только объекты общепита и объекты розничной торговли, но и другие объекты, которые оказывают различные услуги.





В 2018 году в Беларуси функционировало 583 торговых центра. По сравнению с 2017 годом количество выросло на 22.



