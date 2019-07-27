ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси растет количество магазинов

28.07.2019 09:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На начало 2019 года на территории республики насчитывалось 58,5 тыс. магазинов. Годом ранее их было 56,4 тыс. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

Если сравнивать показатель торговой площади магазинов на 10 тыс. человек, то площадь увеличилась с 5821 квадратного метра до 6103 квадратных метров.

Кроме этого, растет количество торговых центров, которые объединяют в себе не только объекты общепита и объекты розничной торговли, но и другие объекты, которые оказывают различные услуги.

В 2018 году в Беларуси функционировало 583 торговых центра. По сравнению с 2017 годом количество выросло на 22.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На начало 2019 года на территории республики насчитывалось 58,5 тыс. магазинов. Годом ранее их было 56,4 тыс. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Житель Канады сорвал джекпот национальной лотереи в размере $45,5 млн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика