|
В Беларуси растет количество магазинов
Источник материала: Партизан
На начало 2019 года на территории республики насчитывалось 58,5 тыс. магазинов. Годом ранее их было 56,4 тыс. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.
Если сравнивать показатель торговой площади магазинов на 10 тыс. человек, то площадь увеличилась с 5821 квадратного метра до 6103 квадратных метров.
Кроме этого, растет количество торговых центров, которые объединяют в себе не только объекты общепита и объекты розничной торговли, но и другие объекты, которые оказывают различные услуги.
В 2018 году в Беларуси функционировало 583 торговых центра. По сравнению с 2017 годом количество выросло на 22.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На начало 2019 года на территории республики насчитывалось 58,5 тыс. магазинов. Годом ранее их было 56,4 тыс. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)