Мозырянин с пистолетом ограбил супермаркет ради пива

Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, трое неизвестных подошли на площадку разгрузки одного из мозырских супермаркетов. Один из них, угрожая пневматическим пистолетом, забрал у грузчика две пластиковые бутылки с пивом. Работник супермаркета вызвал милицию.





Подозреваемого задержали через 15 минут. Три мужчины распивали пиво недалеко от магазина. Среди них оказался и грабитель. Пневматический пистолет нашли у него при обыске.





Мужчина ранее был судим за кражу и злостное хулиганство. Возбуждено уголовное дело.