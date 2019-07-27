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Мозырянин с пистолетом ограбил супермаркет ради пива

28.07.2019 09:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дерзкое ограбление супермаркета произошло в субботу вечером в Мозыре. По подозрению в совершении преступления задержан 30-летний житель города.

Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, трое неизвестных подошли на площадку разгрузки одного из мозырских супермаркетов. Один из них, угрожая пневматическим пистолетом, забрал у грузчика две пластиковые бутылки с пивом. Работник супермаркета вызвал милицию.

Подозреваемого задержали через 15 минут. Три мужчины распивали пиво недалеко от магазина. Среди них оказался и грабитель. Пневматический пистолет нашли у него при обыске.

Мужчина ранее был судим за кражу и злостное хулиганство. Возбуждено уголовное дело.
 
 
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Дерзкое ограбление супермаркета произошло в субботу вечером в Мозыре. По подозрению в совершении преступления задержан 30-летний житель города.
 
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