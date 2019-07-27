Жена погибшего после боя боксера обвинила судью в его смерти

Источник материала: Tut.by

Жена умершего после боя российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина обвинила в смерти своего мужа судью, не остановившего бой.





«Хочу ответить всем, кто пишет в комментариях „надо было сдаться, остался бы жив“…

Да, если бы это было возможно, я с радостью отдала бы свою жизнь взамен его. Отдала бы все на свете, только бы он жил. Чтобы именно он растил своего сына! Чтобы улыбался, шутил, чтобы вырастил его таким же светлым и чистым человеком, каким был сам, вырастил его воином, который не преклоняет колено, научил не сдаваться, идти вперед.

Но те, кто пишет подобные комментарии, наверное, очень далеки от спорта. Я имею ввиду не занятия в спортзале — поверьте, они не имеют ничего общего с большим спортом, спортом высших достижений.

Там нет места слабости, трусости, там не существует понятия боли и усталости, там нет слов „не могу, не справлюсь“.

Они воины, гладиаторы, сверхлюди, если хотите! Они никогда не сдаются, они привыкли к боли. Их воля, их дух намного сильнее человеческих возможностей. Они избранные! Именно поэтому их сотни из миллиардов живущих.

Макс никогда не сдался бы. Это его мечта, его жизнь. Именно поэтому в ринге есть рефери. Именно он должен защищать жизнь и здоровье спортсмена, он обязан остановить бой, если считает, что здоровью спортсмена нанесен ущерб, потому что сам спортсмен будет идти до конца.

Рефери ни разу даже не подошел к Максу, несмотря на количество пропущенных им ударов, не вызвал в угол врача для осмотра. Если бы тренер не остановил бой, рефери вызвал бы его и на 12-й раунд! Его халатность и непрофессионализм стоили жизни моему мужу. Я буду судиться с Атлетической комиссией штата Мэриленд и выдвигать иск против рефери», — написала супруга Дадашева на его странице в Instagram.

Напомним, что после поединка против кубинца Субриэля Матиаса Дадашева доставили в больницу с отеком мозга, но спасти не смогли. Боксер умер 23 июля, через три дня после боя.