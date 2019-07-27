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В Сенненском районе водителя выбросило из салона перевернувшейся легковушки

28.07.2019 10:32 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

В Сенненском районе водителя выбросило из салона перевернувшейся легковушки
Фото УВД Витебского облисполкома

28 июля, Минск /Корр.БЕЛТА/. В Сенненском районе водителя выбросило из салона перевернувшейся легковушки. По предварительным данным, мужчина, житель Витебска, 1960 года рождения, не был пристегнут ремнем безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

ДТП произошло возле деревни Савиничи. Автомобиль Ford Galaxy на прямом участке дороги зацепил правую по ходу движения обочину и, выскочив на полосу встречного движения, перевернулся.

"По предварительной информации, водитель не был пристегнут ремнем безопасности и его выбросило из автомобиля. Прибывшие на место медики срочно госпитализировали мужчину в Сенинскую ЦРБ, где тот скончался", - констатировали в УВД.

Госавтоинспекция напоминает, что при движении по трассе водителям необходимо быть внимательными, не отвлекаться на посторонние предметы, соблюдать скоростные режимы, требования дорожных знаков и разметки. Кроме того, ГАИ настоятельно рекомендует участникам дорожного движения пристегиваться ремнями безопасности, поскольку это может спасти жизнь при ДТП.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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28 июля, Минск /Корр.БЕЛТА/. В Сенненском районе водителя выбросило из салона перевернувшейся легковушки. По предварительным данным, мужчина, житель Витебска, 1960...
 
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