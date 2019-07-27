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В петербургской канализации погиб белорусский видеоблогер

28.07.2019 11:22 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В петербургской канализации погиб белорусский видеоблогер

Белорусский видеоблогер из Орши, автор канала The road to the film, погиб в канализации Санкт-Петербурга вместе с диггером.

Как сообщают "Невские новости", трагедия произошла ночь 27 июля. Белорусский блогер вместе с диггером Алексеем, спустился в канализационный коллектор на глубину около 5 метров, чтобы снять новый ролик. Когда к 4 утру блогер перестал выходить на связь, го  знакомый вызвал спасателей.

Согласно предварительной информации 40-летний белорусский блогер и диггер задохнулись в канализации. Спасатели нашли их на глубине 25 метров.

Канал белорусского блогера имел более 500 тыс. подписчиков, но такая популярность в конечном итоге стоила ему жизни.

 
 
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Белорусский видеоблогер из Орши, автор канала The road to the film, погиб в канализации Санкт-Петербурга вместе с диггером.
 
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