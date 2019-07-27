|
В петербургской канализации погиб белорусский видеоблогер
28.07.2019 11:22 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Белорусский видеоблогер из Орши, автор канала The road to the film, погиб в канализации Санкт-Петербурга вместе с диггером.
Как сообщают "Невские новости", трагедия произошла ночь 27 июля. Белорусский блогер вместе с диггером Алексеем, спустился в канализационный коллектор на глубину около 5 метров, чтобы снять новый ролик. Когда к 4 утру блогер перестал выходить на связь, го знакомый вызвал спасателей.
Согласно предварительной информации 40-летний белорусский блогер и диггер задохнулись в канализации. Спасатели нашли их на глубине 25 метров.
Канал белорусского блогера имел более 500 тыс. подписчиков, но такая популярность в конечном итоге стоила ему жизни.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский видеоблогер из Орши, автор канала The road to the film, погиб в канализации Санкт-Петербурга вместе с диггером.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)