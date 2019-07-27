Разбойник с пневматикой похитил две бутылки с пивом

Источник материала: Аргументы и факты

Трое неизвестных подошли к супермаркету со стороны разгрузки товара. Один из них, угрожая грузчику пневматическим пистолетом, открыто похитил 2 пластиковые бутылки с пивом, после чего скрылся. Работник магазина нажал тревожную кнопку для вызова милиции, сообщается в телеграмм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

Спустя 15 минут сотрудники охраны нашли троицу, распивающую пиво неподалеку от места совершенного преступления. Среди них был и злоумышленник.