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Разбойник с пневматикой похитил две бутылки с пивом

28.07.2019 11:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Разбойник с пневматикой похитил две бутылки с пивом
МВД Республики Беларусь

Трое неизвестных подошли к супермаркету со стороны разгрузки товара. Один из них, угрожая грузчику пневматическим пистолетом, открыто похитил 2 пластиковые бутылки с пивом, после чего скрылся. Работник магазина нажал тревожную кнопку для вызова милиции, сообщается в телеграмм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси. 

Спустя 15 минут сотрудники охраны нашли троицу, распивающую пиво неподалеку от места совершенного преступления. Среди них был и злоумышленник.

Пневматический пистолет был найден при личном обыске задержанного. Мужчина, как оказалось, ранее был судим за  кражу и злостное хулиганство, а также неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение различных административных правонарушений. 

Разбойник с пневматикой похитил две бутылки с пивом
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