Разбойник с пневматикой похитил две бутылки с пивом

Трое неизвестных подошли к супермаркету со стороны разгрузки товара. Один из них, угрожая грузчику пневматическим пистолетом, открыто похитил 2 пластиковые бутылки с пивом, после чего скрылся. Работник магазина нажал тревожную кнопку для вызова милиции, сообщается в телеграмм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.
Спустя 15 минут сотрудники охраны нашли троицу, распивающую пиво неподалеку от места совершенного преступления. Среди них был и злоумышленник.
Пневматический пистолет был найден при личном обыске задержанного. Мужчина, как оказалось, ранее был судим за кражу и злостное хулиганство, а также неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение различных административных правонарушений.