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Рейтинги Консервативной партии взлетели после избрания Джонсона премьером Великобритании

28.07.2019 10:10 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Консервативная партия Великобритании увеличила отрыв от лейбористов до 10% после того, как Борис Джонсон занял пост премьер-министра страны, приводит данные опроса YouGov газета The Sunday Times.

По данным исследования, рейтинг консерваторов вырос на 6 пунктов - до 31%. Рейтинг Лейбористской партии также продемонстрировал рост на 2% - до 21%. Издание отмечает, что преимущество партии Джонсона над оппозицией стало рекордным за последние пять месяцев. Рейтинги Либеральных Демократов (20%) и Партии Брексита (13%) снизились - на 3 и 4% соответственно.

Опрос Deltapoll, проведенный по заказу Mail on Sunday, также свидетельствует о росте популярности консерваторов. По ее данным, поддержка тори составила 30%, лейбористов - 25%, либералов - 18%, а партии Брексита - 14%. Однако газета отмечает, что если Лейбористская партия сместит своего лидера Джереми Корбина, то они выйдут в лидеры с 34% и опередят консерваторов на шесть пунктов.

При этом согласно исследованию Comres для Sunday Express, отрыв консерваторов от лейбористов составляет всего 3%. По данным газеты, рейтинг Консервативной партии вырос благодаря Джонсону до 28%.

 
 
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Консервативная партия Великобритании увеличила отрыв от лейбористов до 10% после того, как Борис Джонсон занял пост премьер-министра страны, приводит данные опроса...
 
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