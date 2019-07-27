В четвертый раз разыграли на Набережной Ф.Скорины «Кубок Бреста по петанку»

Источник материала: Виртуальный Брест

27 июля 2019 года на Набережной Ф. Скорины в четвертый раз разыграли «Кубок Бреста по петанку», организованный компанией «Белалко» при поддержке Брестского горисполкома.





На специально оборудованной площадке собрались любители старинной французской игры из белорусских Бреста и Минска. Всего - 12 команд: 2 из Минска («Черная каракатица» и «Хороший, плохой, злой») и 10 из Бреста (по 2 команды от «Савушкин» и Брестского отделения Бел.Ж.Д., а еще «Санта Бремор», представители разных СМИ, скалолазы из «Вершины»).





На протяжении 5 часов кипели настоящие страсти. Тяжелые шары сталкивались с сочным звуком, взлетали на высоту до 3 метров или катились по площадке, преодолевая горки и ямки. И все для того, чтобы в конце игры оказаться поближе к маленькому и легкому деревянному кошонету. В большинстве случаев решение о победе одной или другой команды решалось в терминах «дальше-ближе» от шара до кошонета. При необходимости в ход шла рулетка, отмеряя миллиметры до победы или поражения.