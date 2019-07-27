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В галерее «Ў» появился старый трамвай. Вы его видели?

28.07.2019 11:38 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Минская галерея современного искусства решила отметить 90-летие минского трамвая: во дворе «Ў» появился огромный стрит-арт проект художника Андрея Бусла «Общий вагон».

Кто такой Андрей Буслов? 

Художник, который работает с крутым коллективом Hutkasmachnaa studio и делает индивидуальные проекты. Все чаще Андрей в своих работах обращает внимание на общественный транспорт и его роль в жизни города, в особенности – улицы Октябрьской. 

Его работа во дворе «Ў» – не граффити, а фотоколлаж, размеры которого примерно 12 на 5 метров. Исторический трамвай Андрей сфотографировал в музее и обработал снимок. А людей на фото взял с фотографий, сделанных на Комаровке. В работе Андрея использовались снимки Саши Скуки.

«Современное развитие Октябрьской состоялось после того, как с улицы исчез общественный транспорт (Трамваи там не ходят с 2015 года – прим. KYKY), и оборвалась связь района с городом. Конечно, улицу нельзя назвать изолированной, но переломный момент всё же случился. Мне кажется интересным попытаться взглянуть на Октябрьскую глазами человека, которого случайно занесло в молодежный кластер. Давайте представим, что пассажир трамвая случайно проехал свою остановку и оказался в мире заводов, которые вдруг превратились в рестораны и выставочные площадки», – объясняет Андрей.

Почему общий вагон? Потому что проект не только про красоту и ностальгию, он также поднимает тему доступности и открытости Октябрьской для людей разных возрастов и социальных слоев.

Посмотрите, как выглядит старый трамвай 

 
 
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Минская галерея современного искусства решила отметить 90-летие минского трамвая: во дворе «Ў» появился огромный стрит-арт проект художника Андрея Бусла «Общий...
 
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