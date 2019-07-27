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В Щучине в местном озере рыбак нашел предмет, похожий на ПЗРК «Игла»
Источник материала: Партизан
В Щучине в местном озере нашли переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК). Об этом в своем телеграм-канале сообщил блогер Nexta.
В подтверждение публикуются фото ПЗРК и места происшествия. На фотографиях виден предмет зеленого цвета внешне очень похожий на ПЗРК «Игла», а также присутствуют милиционеры, которые оцепили место происшествия, и работник Следственного комитета Беларуси.
По данным блогера, о находке в милицию сообщил рыбак. Он увидел, как что-то в мешках плыло около 5-6 метров от берега. ПЗРК якобы боевой, в отличном состоянии и был заряжен.
Официально эта информация пока никак не комментируется.
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В Щучине в местном озере нашли переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК). Об этом в своем телеграм-канале сообщил блогер Nexta.
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