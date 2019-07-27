ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Щучине в местном озере рыбак нашел предмет, похожий на ПЗРК «Игла»

28.07.2019 12:50 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Щучине в местном озере нашли переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК). Об этом в своем телеграм-канале сообщил блогер Nexta.

В подтверждение публикуются фото ПЗРК и места происшествия. На фотографиях виден предмет зеленого цвета внешне очень похожий на ПЗРК «Игла», а также присутствуют милиционеры, которые оцепили место происшествия, и работник Следственного комитета Беларуси.

По данным блогера, о находке в милицию сообщил рыбак. Он увидел, как что-то в мешках плыло около 5-6 метров от берега. ПЗРК якобы боевой, в отличном состоянии и был заряжен.

Официально эта информация пока никак не комментируется.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Щучине в местном озере нашли переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК). Об этом в своем телеграм-канале сообщил блогер Nexta.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы стали пить еще больше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика