В Щучине в местном озере рыбак нашел предмет, похожий на ПЗРК «Игла»

В подтверждение публикуются фото ПЗРК и места происшествия. На фотографиях виден предмет зеленого цвета внешне очень похожий на ПЗРК «Игла», а также присутствуют милиционеры, которые оцепили место происшествия, и работник Следственного комитета Беларуси.





По данным блогера, о находке в милицию сообщил рыбак. Он увидел, как что-то в мешках плыло около 5-6 метров от берега. ПЗРК якобы боевой, в отличном состоянии и был заряжен.





Официально эта информация пока никак не комментируется.







