Белорусы стали пить еще больше









Тенденция к сокращению продаж плодового вина сохраняется, при этом быстрее всего растет сегмент слабоалкогольных напитков, коньяков и бренды, ликеров.





В первом полугодии в Беларуси было продано 643,7 тыс. декалитров слабоалкогольных напитков или на 24,2% больше, чем в прошлом году. На 19,8% увеличились продажи коньяков, коньячных напитков и бренди до 311 тыс. дал, на 19% — ликеров и ликероводочных изделий до 731 тыс. дал.





Продажи водки первом полугодии увеличились на 1,1% до 4,2 млн декалитров, пива — на 4,4% до 19,04 млн декалитров, вина — на 2,8% до 1,87 млн декалитров, а игристых вин и шампанского — на 4,6% до 753,3 тыс. дал.





Сбыт плодовых вин сократился на 2,7% до 2,35 млн дал.









В пересчете на абсолютный алкоголь сбыт алкогольных напитков и пива увеличился на 3,2% до почти 3,6 млн дал.





В структуре потребления в сравнении с первым полугодие 2018-го доля водки сократилась на 1 п.п. до 46,9%, плодовых вин — на 0,7 п.п. до 11,7%. Доля пива выросла на 0,3 п.п до 21,2%, свидетельствуют данные Белстата.





В денежном выражении продажи алкоголя и пива в первом полугодии составили 1,8 млрд рублей, на них пришлось 8,6% розничного товарооборота. В действительности эта цифра еще выше, так как в оперативных данных Белстата не учитывается реализация алкоголя через микроорганизации.



