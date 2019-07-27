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Белорусы стали пить еще больше

28.07.2019 12:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси продолжается рост продаж алкоголя через организации торговли. Сбыт напитков увеличивается, как в реальном объеме, так и в пересчете на абсолютный алкоголь.



Тенденция к сокращению продаж плодового вина сохраняется, при этом быстрее всего растет сегмент слабоалкогольных напитков, коньяков и бренды, ликеров.

В первом полугодии в Беларуси было продано 643,7 тыс. декалитров слабоалкогольных напитков или на 24,2% больше, чем в прошлом году. На 19,8% увеличились продажи коньяков, коньячных напитков и бренди до 311 тыс. дал, на 19% — ликеров и ликероводочных изделий до 731 тыс. дал.

Продажи водки первом полугодии увеличились на 1,1% до 4,2 млн декалитров, пива — на 4,4% до 19,04 млн декалитров, вина — на 2,8% до 1,87 млн декалитров, а игристых вин и шампанского — на 4,6% до 753,3 тыс. дал.

Сбыт плодовых вин сократился на 2,7% до 2,35 млн дал.


В пересчете на абсолютный алкоголь сбыт алкогольных напитков и пива увеличился на 3,2% до почти 3,6 млн дал.

В структуре потребления в сравнении с первым полугодие 2018-го доля водки сократилась на 1 п.п. до 46,9%, плодовых вин — на 0,7 п.п. до 11,7%. Доля пива выросла на 0,3 п.п до 21,2%, свидетельствуют данные Белстата.

В денежном выражении продажи алкоголя и пива в первом полугодии составили 1,8 млрд рублей, на них пришлось 8,6% розничного товарооборота. В действительности эта цифра еще выше, так как в оперативных данных Белстата не учитывается реализация алкоголя через микроорганизации.
 
 
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В Беларуси продолжается рост продаж алкоголя через организации торговли. Сбыт напитков увеличивается, как в реальном объеме, так и в пересчете на абсолютный...
 
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