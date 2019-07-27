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Компания молодежи на авто пострадала в серьезном ДТП в Миорском районе
Источник материала: Партизан
Автомобиль, в котором ехала компания молодых людей, вылетел с дороги в деревне Старые Крюки Миорского района вечером 27 июля, сообщили корреспонденту агентства
Водитель Peugeot 406, двигавшегося по автодороге Р-14 Полоцк – Миоры – Браслав, пошла на обгон. В какой-то момент легковушка зацепила встречную обочину, после чего автолюбительница не удержала машину на проезжей части: транспортное средство, в котором находились двое девушек и трое парней, вылетело с дороги и неоднократно перевернулось.
По предварительным данным, не все ехавшие в Peugeot люди пристегнулись ремнями безопасности. Пострадавших отвезли в больницу, причем четверым из них потребовалась госпитализация.
Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
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Автомобиль, в котором ехала компания молодых людей, вылетел с дороги в деревне Старые Крюки Миорского района вечером 27 июля, сообщили корреспонденту...
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