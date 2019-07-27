Медик обвинялся в том, что 9 апреля 2017 года из-за его небрежного и недобросовестного отношения к профессиональным обязанностям врача анестезиолога-реаниматолога умер пациент — после проведения двух неудачных попыток катетеризации яремной вены, он произвел пункцию и катетеризацию подключичной вены больного проколов вторую стенку вены и пристеночной плевры.





По заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы у больного при поступлении в Городокскую ЦРБ имелось острое отравление фенобарбиталом, которое привело к дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, пневмонии и вызвало необходимость проведения интенсивной терапии, в том числе внутривенного вливания медицинских препаратов. Было также выявлено и то, что фенобарбитал оказал токсическое воздействие на его сосуды.





При исследовании трупа умершего пациента эксперты установили, что в ходе проведения катетеризации была повреждена правая подключичная вена и пристеночная плевра. Повреждение проникло в плевральную полость, сопровождалось массивным кровотечением и шоком.





В результате эксперты пришли к выводу, что его смерть наступила от названных повреждений и отравления фенобарбиталом.









Экспертами отмечено, что какими-либо объективными сведениями, позволявшими заподозрить отравление пациента, врачи не располагали. Уточнению диагноза, а впоследствии и выявлению у пациента повреждений подключичной вены препятствовало его тяжелое состояние в связи с имевшимся отравлением.





При этом Президиум Верховного Суда отмечает, что в предъявленном врачу обвинении не содержится каких-либо указаний, в чем конкретно заключается ненадлежащее выполнение им своих профессиональных обязанностей, а также — его небрежное и недобросовестное отношение при осуществлении медицинской манипуляции — катетеризации подключичной вены пациенту. Также в обвинении отсутствуют указания на нарушение им в процессе оказания медицинской помощи предписаний Инструкции о порядке организации деятельности анестезиолого-реанимационной службы, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.05.2012 № 483, а также приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.08.2004 № 200 «Об утверждении протоколов диагностики и лечения больных при оказании медицинской помощи в критических состояниях», на которые делается ссылка в протесте органов прокуратуры.





Таким образом, по делу было достоверно установлено, что врач анестезиолог-реаниматолог производил катетеризацию в ситуации токсического воздействия фенобарбитала на кровеносные сосуды пациента, о чем в этот моме ведомлен не был. Своевременному выявлению повреждения подключичной вены препятствовало тяжелое состояние пациента в связи с имевшимся у него отравлением.





Эти обстоятельства, по мнению Президиума, суд обоснованно учел при оценке медицинского вмешательства с теми осложнениями, которые были установлены после осмотра трупа, и последующих действий обвиняемого, направленных на спасение жизни пациента. Каких-либо данных, которые бы свидетельствовали о небрежном или недобросовестном отношении медработника к выполнению профессиональных обязанностей при оказании медицинской помощи, материалы дела не содержат.









Также суд принял во внимание и показания врача о том, что именно вследствие токсического действия фенобарбитала, в том числе, на кровеносные сосуды, оказались неудачными предпринятые им две попытки катетеризации яремной вены и в дальнейшем наступили осложнения, установленные экспертными исследованиями.





С учетом изложенного, суд принял правильное решение о невиновности врача и постановил оправдательный приговор. С такой оценкой доказательств по делу согласился и суд апелляционной инстанции, как и суды надзорных инстанций.





Нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену приговора и последующих судебных решений допущено не было, поэтому 45 июня Президиум Верховного Суда постановил протест заместителя Генерального прокурора Республики Беларусь оставить без удовлетворения.





Постановлением суда Городокского района от 19 февраля 2019 года врачу счет казны Республики Беларусь был возмещен имущественный вред, причиненный незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс.